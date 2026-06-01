Черна гора победи в Пловдив и продължи положителната си серия с България
Само един от Южна Африка остана без виза, отборът отлетя без него

Тимът на Южна Африка все пак замина за Мексико за участието си на Световното първенство, но без помощник-треньора Хелман Мхалеле, на когото беше отказана виза. Той със сигурност няма да бъде на двубоя на откриването на 11 юни срещу един от домакините – Мексико.

Иначе тимът излетя днес, след като прекара трескави 24 часа след първоначалния план на отбора да отпътува в неделя. Делегацията беше възпрепятствана заради забавянето на изваждането на визи на няколко човека, което беше „описано като административна грешка“ от Южноафриканската футболна асоциация (SAFA). Футболисти и технически персонал бяха с отказани визи, но в последствие започнаха да получават.

Мхалеле, който е бивш национал с 66 мача за „Бафана бафана“, е подал нови документи и се надява на преразглеждане на молбата си и позитивно късно решение. Мхалеле играл и на първото световно първенство, на което страната се представи – през 1998-а година във Франция.

„Те (консулският отдел на Американското посолство в Йоханесбург) отказаха визата, но не са посочили причина. Много е трудно да се справиш с процеса, след като не получаваш никаква информация или причините, които изискват корекция“, каза президентът на федерацията Дани Джордаан.

„Не знаем защо е отказано, лутаме се в тъмното, но се надяваме да положителен развой. И също така се надяваме въпросът да бъде решен скоро. Всички футболисти са на борда на самолета, както и 99 % от техническия персонал“, допълни шефът на федерацията.

Южна Африка ще играе с Ямайка в приятелски мач в петък, преди да се изправи срещу Мексико в знаковия откриващ двубой в Мексико Сити. Другите два отбора в група „А“ са Чехия и Република Корея, припомня БТА.

„Щастливи сме, че пътуваме. Последните дни бяха малко стресиращи, но сега играчите са спокойни и настроени за добро начало на Световното“, заяви Уго Броос, белгийският национален селекционер на страната.

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

