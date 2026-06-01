Само един от Южна Африка остана без виза, отборът отлетя без него

Тимът на Южна Африка все пак замина за Мексико за участието си на Световното първенство, но без помощник-треньора Хелман Мхалеле, на когото беше отказана виза. Той със сигурност няма да бъде на двубоя на откриването на 11 юни срещу един от домакините – Мексико.

Иначе тимът излетя днес, след като прекара трескави 24 часа след първоначалния план на отбора да отпътува в неделя. Делегацията беше възпрепятствана заради забавянето на изваждането на визи на няколко човека, което беше „описано като административна грешка“ от Южноафриканската футболна асоциация (SAFA). Футболисти и технически персонал бяха с отказани визи, но в последствие започнаха да получават.

Мхалеле, който е бивш национал с 66 мача за „Бафана бафана“, е подал нови документи и се надява на преразглеждане на молбата си и позитивно късно решение. Мхалеле играл и на първото световно първенство, на което страната се представи – през 1998-а година във Франция.

„Те (консулският отдел на Американското посолство в Йоханесбург) отказаха визата, но не са посочили причина. Много е трудно да се справиш с процеса, след като не получаваш никаква информация или причините, които изискват корекция“, каза президентът на федерацията Дани Джордаан.

„Не знаем защо е отказано, лутаме се в тъмното, но се надяваме да положителен развой. И също така се надяваме въпросът да бъде решен скоро. Всички футболисти са на борда на самолета, както и 99 % от техническия персонал“, допълни шефът на федерацията.

Южна Африка ще играе с Ямайка в приятелски мач в петък, преди да се изправи срещу Мексико в знаковия откриващ двубой в Мексико Сити. Другите два отбора в група „А“ са Чехия и Република Корея, припомня БТА.

„Щастливи сме, че пътуваме. Последните дни бяха малко стресиращи, но сега играчите са спокойни и настроени за добро начало на Световното“, заяви Уго Броос, белгийският национален селекционер на страната.

