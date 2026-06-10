Напрежение в Мексико дни преди Световното - протестиращи блокираха "Ацтека"

Откриващият мач на Мексико на Световното първенство по футбол трябва да бъде голям празник, но остава въпросът дали това наистина ще се случи. Десетки хиляди хора излязоха по улиците на столицата Мексико Сити, за да протестират срещу Световното първенство.

Мексико се готви за откриващия мач на Мондиала, докато столицата е изпълнена с протести. Два дни преди първия двубой между Мексико и Южна Африка, някои пътища към стадион „Мексико Сити“ са блокирани от демонстрация на учителски синдикат. Въпреки това, няма пълен хаос. Стадионът все още е достъпен за медии и доброволци, които трябва да получат своите акредитации.

Президентът Клаудия Шейнбаум нарече протестите, включително пътните блокади и унищожаването на статуи, свързани със Световното първенство, „провокация“. Тя временно изключи възможността да нареди на полицията да потуши демонстрациите, заявявайки, че „гарантира, че церемонията по откриването на Световното първенство ще протече гладко, мирно и спокойно“.

Мексико е домакин на Световното първенство за трети път. Преди това страната е била домакин на финалния турнир през 1970 и 1986 г. Сега Мексико споделя организацията със САЩ и Канада. От 104 мача, тринадесет ще се играят в Мексико, включително откриващият двубой.

На международното летище в Мексико Сити работници все още работят до късно през нощта, за да подготвят всичко. Очевидно е, че това няма да бъде напълно завършено преди началния удар в четвъртък в 13:00 часа (22:00 часа българско време).

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Снимки: Gettyimages