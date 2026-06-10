Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Мексико
  3. Селекционерът на Мексико с кампания извън терена, за да вдъхнови своите футболисти

Селекционерът на Мексико с кампания извън терена, за да вдъхнови своите футболисти

  • 10 юни 2026 | 12:55
  • 484
  • 0

Докато Мексико се готви да бъде съдомакин на Световното първенство, селекционерът Хавиер Агире не се фокусира само върху тактическите упражнения и физическата подготовка. Той води психологическа кампания извън терена, като прави всичко възможно, за да вдъхнови своите играчи за добро представяне на родна земя. Той покани по време на лагера на тима ветерани от отбора на Мексико от Световното първенство през 1986 година и великия боксьор Хулио Сезар Чавес. „Идолите се променят, униформите еволюират, но гордостта да представляваш Мексико остава непокътната. Това, което легендите от 1986 преживяха, беше историческо, но това, което предстои през 2026 г., има потенциала да го повтори“, каза Микел Ариола, комисар на Мексиканската футболна федерация. 

Нов жест от управляващите в Мексико за старта на Мондиал 2026
Нов жест от управляващите в Мексико за старта на Мондиал 2026

Най-добрите резултати на Мексико на Световните първенства са дошли като домакин през 1970-а и 1986-а, когато стигнаха до четвъртфиналите. Чавес, смятан за един от най-великите мексикански боксьори на всички времена, е вдъхновяваща фигура. Той е спечелил шест световни титли в три теглови категории. „Чувам хора да говорят за достигане до петия мач, но аз вярвам, че ще стигнете много, много по-далеч. Няма значение дали опонентът ви е по-бърз или по-силен от вас - осмелете се да мечтаете смело“, каза Чавес на тима.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Мексико не е преминавал осминафиналите на седем поредни световни първенства от 1994 до 2022 година, което прави така наречения „пети мач“ (четвъртфиналите). Малко по-сложно е в изданието през 2026-а, което се провежда съвместно от Мексико, САЩ и Канада. С разширяването до 48 отбора и добавянето на кръг след груповата фаза, четвъртфиналите ще бъдат шести мач за отборите, които са се класирали напред в турнира.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тухел не поставя Англия сред фаворитите за титлата на Световното първенство

Тухел не поставя Англия сред фаворитите за титлата на Световното първенство

  • 10 юни 2026 | 10:01
  • 2662
  • 2
Атлетико Мадрид отхвърли първата оферта на Ювентус за Сьорлот

Атлетико Мадрид отхвърли първата оферта на Ювентус за Сьорлот

  • 10 юни 2026 | 07:55
  • 3936
  • 0
Манчестър Сити готов да се раздели с куп играчи

Манчестър Сити готов да се раздели с куп играчи

  • 10 юни 2026 | 07:34
  • 7258
  • 6
Гръмотевични бури заплашват провеждането на мачове на Световното

Гръмотевични бури заплашват провеждането на мачове на Световното

  • 10 юни 2026 | 07:01
  • 3025
  • 1
Напрежение в Мексико дни преди Световното - протестиращи блокираха "Ацтека"

Напрежение в Мексико дни преди Световното - протестиращи блокираха "Ацтека"

  • 10 юни 2026 | 06:33
  • 3837
  • 1
Аржентина приключи контролите с класика, Меси блесна с брилянтно включване от пейката

Аржентина приключи контролите с класика, Меси блесна с брилянтно включване от пейката

  • 10 юни 2026 | 06:08
  • 15343
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо! Хулио Веласкес говори преди старта на подготовката

Очаквайте на живо! Хулио Веласкес говори преди старта на подготовката

  • 10 юни 2026 | 14:27
  • 4
  • 0
ЦСКА с първа тренировка днес

ЦСКА с първа тренировка днес

  • 10 юни 2026 | 09:30
  • 11118
  • 31
България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

  • 10 юни 2026 | 07:15
  • 16771
  • 18
Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
  • 1284
  • 0
Олимпиакос започна да вади пачки за Станич

Олимпиакос започна да вади пачки за Станич

  • 10 юни 2026 | 11:26
  • 6244
  • 5
(Не)гостоприемното Световно първенство

(Не)гостоприемното Световно първенство

  • 10 юни 2026 | 04:28
  • 20712
  • 45