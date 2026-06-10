Селекционерът на Мексико с кампания извън терена, за да вдъхнови своите футболисти

Докато Мексико се готви да бъде съдомакин на Световното първенство, селекционерът Хавиер Агире не се фокусира само върху тактическите упражнения и физическата подготовка. Той води психологическа кампания извън терена, като прави всичко възможно, за да вдъхнови своите играчи за добро представяне на родна земя. Той покани по време на лагера на тима ветерани от отбора на Мексико от Световното първенство през 1986 година и великия боксьор Хулио Сезар Чавес. „Идолите се променят, униформите еволюират, но гордостта да представляваш Мексико остава непокътната. Това, което легендите от 1986 преживяха, беше историческо, но това, което предстои през 2026 г., има потенциала да го повтори“, каза Микел Ариола, комисар на Мексиканската футболна федерация.

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Най-добрите резултати на Мексико на Световните първенства са дошли като домакин през 1970-а и 1986-а, когато стигнаха до четвъртфиналите. Чавес, смятан за един от най-великите мексикански боксьори на всички времена, е вдъхновяваща фигура. Той е спечелил шест световни титли в три теглови категории. „Чувам хора да говорят за достигане до петия мач, но аз вярвам, че ще стигнете много, много по-далеч. Няма значение дали опонентът ви е по-бърз или по-силен от вас - осмелете се да мечтаете смело“, каза Чавес на тима.

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Мексико не е преминавал осминафиналите на седем поредни световни първенства от 1994 до 2022 година, което прави така наречения „пети мач“ (четвъртфиналите). Малко по-сложно е в изданието през 2026-а, което се провежда съвместно от Мексико, САЩ и Канада. С разширяването до 48 отбора и добавянето на кръг след груповата фаза, четвъртфиналите ще бъдат шести мач за отборите, които са се класирали напред в турнира.

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Снимки: Gettyimages