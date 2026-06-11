Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

Голямото чакане приключи. Световно първенство започва довечера със сблъсъка между съдомакина Мексико и Южна Африка от група "А". Двубоят на откриването стартира в 22:00 часа на легендарния стадион „Ацтека“ в Мексико Сити.

Това ще е първият от общо 104 мача в разширения формат на шампионата с 48 отбора. Мексиканците влязоха в историята още преди да са изиграли и минута на турнира, превръщайки се в първата нация, която е домакин на Световното първенство три пъти. През 1970 и 1986 година те организираха най-големия футболен форум сами, а сега си поделят домакинството със САЩ и Канада.

Селекционерът Хавиер Агире ще води „ацтеките“ на трети световни финали в рамките на три отделни периода начело на отбора. Назначен през 2024 г., 67-годишният специалист наследи тим, който отчаяно иска да се реваншира за провала си на Мондиала в Катар през 2022 г., където не успя да достигне елиминационната фаза за първи път от 1978 г. насам.



Мексико избегна тежките квалификации в зона КОНКАКАФ като съдомакин. След триумфите си в Лигата на нациите на КОНКАКАФ и „Голд Къп“, спечелен през юли миналата година, отборът регистрира спад във формата си, като не успя да спечели нито един от последните си шест приятелски мача през 2025 г. (4 равенства и 2 загуби).

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Формата на „Ел Три“ обаче се подобри тази година. Тимът постигна респектиращи равенства срещу Португалия и Белгия, преди да запише серия от три поредни победи срещу Гана, Австралия и Сърбия, разгромявайки западните ни съседи с 5:1 в Толука миналия петък.



Без загуба в последните си седем мача на откриването на Световно първенство от 1994 г. насам (5 победи и 2 равенства), Мексико ще бъде подкрепян от 83 000 зрители, които се очаква да изпълнят стадиона до краен предел.Победа срещу Южна Африка значително ще увеличи шансовете на "ацтеките" да си осигурят първото място в група "A".

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Южна Африка пристига в Северна Америка за четвъртото си участие на Световно първенство, отбелязвайки завръщането си на престижния турнир за първи път от домакинството на събитието преди 16 години. Класирането на тима дойде след три последователни неуспешни опита за изданията през 2014, 2018 и 2022 г.



„Бафана Бафана“ си осигури билета за Мондиал 2026 това лято след драматичен завършек на квалификациите в зона Африка. Победата с 3:0 в последния кръг над Руанда, съчетана с разгрома на Нигерия с 4:0 над лидера в групата Бенин, помогна на южноафриканците да си осигурят първото място с 18 точки от 10 мача (5 победи, 3 равенства и 2 загуби), въпреки че им бяха отнети три точки за използване на нередовен играч при домакинската победа над Лесото.

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Воден от белгийския специалист Уго Броос от 2021 г., отборът на Южна Африка влиза в турнира като 60-и в ранглистата на ФИФА. Водещите сайтове за залози определят „Бафана Бафана“ като аутсайдер за излизане от група "A". След достигането до осминафиналите на Купата на африканските нации в началото на годината, тимът записа серия от четири мача без победа в приятелски срещи. Южна Африка направи равенство и допусна загуба срещу Панама по време на международната пауза през март. Последваха нулево равенство с Никарагуа в края на май и 1:1 срещу Ямайка в последната контрола преди Мондиал 2026.



Тази Южна Африка ще преследва първата си победа над Мексико от успеха с 2:1 на „Голд Къп“ през юли 2005 г.



Двата тима се срещнаха и на Световното първенство през 2010 година. Тогава Рафаел Маркес изравни за "ацтеките" в Йоханесбург след откриващия гол на Сипиве Чабалала.

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Вратарят на Мексико Гийермо Очоа се надява да стане първият играч, участвал на шест световни първенства, но 40-годишният ветеран е изправен пред сериозна конкуренция от страна на Раул Ранхел. Очаква се капитанът на "ацтеките" Едсон Алварес да запише своя мач номер 99 с националната фланелка, като ще си партнира в центъра на защитата със Сесар Монтес. Селекционерът Агире е изправен пред важно решение дали да заложи на 17-годишния талант Гилберто Мора в халфовата линия, или да избере по-опитните Орбелин Пинеда и Луис Чавес.



Новото попълнение на Уулвърхамптън Раул Хименес ще се изравни с Джаред Боргети на второто място във вечната голмайсторска листа на Мексико с 46 попадения, ако успее да се разпише във вратата на Южна Африка. Най-вероятно 35-годишният нападател ще бъде подкрепен в атака от Роберто Алварадо и Хулиан Киньонес.

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Що се отнася до състава на Южна Африка, Оубри Модиба е на линия за титулярно място на левия бек, след като се възстанови от контузия в подколянното сухожилие и проведе пълноценна тренировка по-рано през седмицата. В сърцето на отбраната пък се очаква да стартират Име Окон и Мбекезели Мбокази.

В средата на терена се очаква да действа триото Тебохо Мокоена, Таленте Мбата и Спепело Ситоле. Селекционерът Броос вероятно ще използва схема 4-3-3 или 4-2-3-1, която позволява на крайните бранители Кулису Мудау и Модиба да осигуряват широчина на атаката.

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