Нов жест от управляващите в Мексико за старта на Мондиал 2026

Децата в Мексико Сити ще имат неучебен ден в четвъртък, след като президентът на страната Клаудия Шейнбаум нареди спирането на училищните часовете в опит за минимизиране на трафика в деня, в който мексиканският национален отбор ще играе срещу Република Южна Африка в мача на откриването на Световното първенство.. Също така, федералните служители ще могат да работят от вкъщи, с изключение на тези, осигуряващи основните услуги и ангажираните с въпроси, свързани с Мондиал 2026.

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Двубоят между Мексико и Република Южна Африка ще започне в 13:00 часа местно време (22:00 часа българско време) и ще бъде първият от 104 мача на Световното първенство, разпределени в Мексико, Канада и САЩ през следващите шест седмици. Шейнбаум каза, че решенията са взети в опит за „подобряване на условията за мобилност, пътна безопасност и достъпност, както за жителите на Мексико Сити, така и за посещаващите града туристи, по случай откриването на Световното първенство по футбол“.

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„Частният и социалният сектор в Мексико Сити са призовани да прилагат споразумения за дистанционна работа за всички несъществени административни дейности“, добави тя. Националният отбор на Мексико ще играе на 18 юни срещу Република Корея в Сапопан, след което завършва участието си в група А с двубой срещу Чехия в Мексико Сити на 24 юни.

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Снимки: Gettyimages