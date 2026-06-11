Готови сме за откриващия мач, увери селекционерът на Южна Африка

Селекционерът на националния тим на Южна Африка Уго Броос заяви, че отборът му е готов да се изправи срещу качеството на Мексико и предимството на домакинската публика в откриващия мач на Световното първенство тази вечер, настоявайки, че футболистите му са готови да се борят за всяка топка срещу „най-силния отбор в групата“.

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„Те играят добър футбол. Имат много добри играчи - такива, които могат да решат мача. А играта пред 85 000 души им дава тласък“, каза Броос на своята пресконференция. Той заяви още, че отборът на Южна Африка е работил подробно за срещата с Мексико и няма да се смути, добавяйки, че играчите му са се адаптирали към надморската височина на града, след като са пристигнали рано. „Поради надморската височина трябваше да сме тук малко по-рано. Имахме 10 дни и мисля, че те са достатъчни. От тази гледна точка смятам, че сме готови“, коментира още Броос.

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"Mexico are the strongest team in the group, so this will be a very tough game for us. But, I can assure you that my team is ready, and we’ll fight for every metre and every ball for the full 90 minutes," Hugo Broos.



⌚️ 9PM#BafanaPride pic.twitter.com/lCUKAmKTDT — #UNPLAYABLE (@UnplayableZA) June 11, 2026

Селекционерът смята, че откриващият мач може да бъде решаващ за надеждите на тима му да стигне до следващия кръг. „В група като тази е много важно да спечелиш първия си мач. Ако не спечелиш, вече си в трудна позиция“, допълни той.

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Снимки: Gettyimages