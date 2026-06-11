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Готови сме за откриващия мач, увери селекционерът на Южна Африка

  • 11 юни 2026 | 11:40
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Селекционерът на националния тим на Южна Африка Уго Броос заяви, че отборът му е готов да се изправи срещу качеството на Мексико и предимството на домакинската публика в откриващия мач на Световното първенство тази вечер, настоявайки, че футболистите му са готови да се борят за всяка топка срещу „най-силния отбор в групата“.

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„Те играят добър футбол. Имат много добри играчи - такива, които могат да решат мача. А играта пред 85 000 души им дава тласък“, каза Броос на своята пресконференция. Той заяви още, че отборът на Южна Африка е работил подробно за срещата с Мексико и няма да се смути, добавяйки, че играчите му са се адаптирали към надморската височина на града, след като са пристигнали рано. „Поради надморската височина трябваше да сме тук малко по-рано. Имахме 10 дни и мисля, че те са достатъчни. От тази гледна точка смятам, че сме готови“, коментира още Броос.

Селекционерът смята, че откриващият мач може да бъде решаващ за надеждите на тима му да стигне до следващия кръг. „В група като тази е много важно да спечелиш първия си мач. Ако не спечелиш, вече си в трудна позиция“, допълни той.

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Снимки: Gettyimages

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