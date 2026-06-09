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Бразилец ще свири откриващия мач на Мондиал 2026

  • 9 юни 2026 | 04:40
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Бразилецът Уилтън Сампайо беше назначен от ФИФА да ръководи мача между Мексико и Южна Африка в четвъртък, който ще открие Световното първенство. Колумбиецът Николас Гало ще бъде ВАР арбитър.

ФИФА назначи и съдиите за следващите три мача: на Южна КореяЧехия ще бъде египтянинът Амин Мохамед, с неговия сънародник Махмуд Ашур на ВАР; КанадаБосна и Херцеговина ще бъде ръководен от аржентинеца Факундо Тело, с неговия сънародник Ернан Мастранджело като ВАР; а на САЩПарагвай съдия ще бъде нидерландецът Дани Макели, с испанеца Карлос дел Серо Гранде на ВАР.

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Снимки: Gettyimages

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