Бразилец ще свири откриващия мач на Мондиал 2026

Бразилецът Уилтън Сампайо беше назначен от ФИФА да ръководи мача между Мексико и Южна Африка в четвъртък, който ще открие Световното първенство. Колумбиецът Николас Гало ще бъде ВАР арбитър.

ФИФА назначи и съдиите за следващите три мача: на Южна Корея – Чехия ще бъде египтянинът Амин Мохамед, с неговия сънародник Махмуд Ашур на ВАР; Канада – Босна и Херцеговина ще бъде ръководен от аржентинеца Факундо Тело, с неговия сънародник Ернан Мастранджело като ВАР; а на САЩ – Парагвай съдия ще бъде нидерландецът Дани Макели, с испанеца Карлос дел Серо Гранде на ВАР.

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Снимки: Gettyimages