Президентът на Мексико подари билета си за мача на откриването на Мондиала на жена от коренното население

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум подари билета си за откриващия мач на Световното първенство в Мексико Сити на 11 юни на жена от коренното население, обичаща футбола, съобщи ДПА. 21-годишната късметлийка получи желания билет номер 00001 за ред 1, място 1.
Шейнбаум предварително обяви, че няма да присъства лично на откриващия мач на Световното първенство на стадион „Ацтека“, а вместо това ще гледа церемонията по откриването и мача между Мексико и Южна Африка на публично събитие на площад „Сокало“.
Йолет Сервантес Куакеуа, жена от коренното население от източния щат Веракрус, спечели съревнованието за ВИП билета с повече от хиляда участнички. Младите жени бяха помолени да демонстрират таланта си с топката във видеоклип. Боса и облечена в традиционни дрехи, победителката демонстрира уменията си и на пресконференция, след като получи наградата си. „Много е вълнуващо да гледам видеата на всички тези млади момичета“, каза Шейнбаум. Победителката ще представлява не само нея, но и цяло Мексико на церемонията по откриването, добави тя.
Общо бяха раздадени четири билета. Два от тях бяха за откриващия мач, а другите за мачове в другите два мексикански града домакини: Монтерей и Гуадалахара.
