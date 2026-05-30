Президентът на Мексико подари билета си за мача на откриването на Мондиала на жена от коренното население

  • 30 май 2026 | 15:10
Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум подари билета си за откриващия мач на Световното първенство в Мексико Сити на 11 юни на жена от коренното население, обичаща футбола, съобщи ДПА. 21-годишната късметлийка получи желания билет номер 00001 за ред 1, място 1.

Шейнбаум предварително обяви, че няма да присъства лично на откриващия мач на Световното първенство на стадион „Ацтека“, а вместо това ще гледа церемонията по откриването и мача между Мексико и Южна Африка на публично събитие на площад „Сокало“.

Йолет Сервантес Куакеуа, жена от коренното население от източния щат Веракрус, спечели съревнованието за ВИП билета с повече от хиляда участнички. Младите жени бяха помолени да демонстрират таланта си с топката във видеоклип. Боса и облечена в традиционни дрехи, победителката демонстрира уменията си и на пресконференция, след като получи наградата си. „Много е вълнуващо да гледам видеата на всички тези млади момичета“, каза Шейнбаум. Победителката ще представлява не само нея, но и цяло Мексико на церемонията по откриването, добави тя.

Общо бяха раздадени четири билета. Два от тях бяха за откриващия мач, а другите за мачове в другите два мексикански града домакини: Монтерей и Гуадалахара.

Снимки: Imago

