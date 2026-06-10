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Андреа Бочели ще пее на церемонията по откриването на Световното първенство

  • 10 юни 2026 | 21:13
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Италианският оперен певец Андреа Бочели, Давид Гета, EJAE и Меган Ти Сталиън ще пеят на церемонията по откриването на Световното първенство оп футбол и ще представят официалната песен на турнира, според пресслужбата на Международната федерация на футболните асоциации.

В откриващия мач на турнира Мексико ще играе срещу Южна Африка. Мачът ще се проведе на 11 юни на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити, с начален час 22:00 часа.

Световното първенство ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли. За първи път 48 отбора ще участват в турнира.

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