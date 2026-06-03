Роналдо и на СП’30? Селекционерът на Португалия не го изключва

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес не изключи възможността Кристиано Роналдо да играе и на Световното първенство през 2030 г. Въпреки че тогава суперзвездата на Ал-Насър ще бъде на 45 години, неговият треньор в националния отбор вярва, че уникалният му манталитет може да му позволи да се състезава, когато турнирът се проведе на португалска земя.

Мартинес е убеден, че вътрешният стремеж на нападателя е това, което го отличава от всеки друг играч в световния футбол. Докато мнозина се фокусират върху физическата му подготовка, бившият селекционер на Белгия настоява, че именно психологията на звездата на Ал-Насър му позволява да продължава да се противопоставя на процеса на стареене. Мартинес предполага, че желанието на Роналдо да се усъвършенства никога не избледнява, независимо от трофеите, които вече е спечелил в знаменитата си кариера.

В интервю за “Ел Ларгеро” Мартинес заяви: „Стигнахме до заключение: вярвам, че Кристиано Роналдо не играе, за да спечели конкретна титла, нито колективна, нито индивидуална. Неговата тайна не е в това какво яде, а в неговия глад. Каквото и да спечели, на следващия ден той има същия глад да се усъвършенства. Мисля, че тази цел му позволява такова спортно дълголетие. Работил съм с много, много играчи, които в деня след спечелването на Шампионската лига на УЕФА или „Златната топка“ нямат същия глад.“

С оглед на това, че Португалия ще бъде съдомакин на Мондиал 2030 заедно с Испания и Мароко, перспективата CR7 да води атаката на 45-годишна възраст се превърна в основна тема на разговор. Докато президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса предположи, че биологичните фактори могат да направят подобно участие трудно, Мартинес е далеч по-оптимистичен относно шансовете на своя капитан да влезе в историята.

Запитан за шампионата през 2030 г., Мартинес беше категоричен, че петкратният носител на „Златната топка“ ще направи всичко по силите си, за да бъде там. „Той ще се бори за това. Мисля, че никой не трябва да се съмнява в това, поне е спечелил това право“, заяви треньорът. „Не си мислете, че това не е тема на дискусия и разговор в треньорския щаб, защото бихме искали да можем да предадем примера на Кристиано Роналдо на всички млади футболисти в Португалия.“

Роналдо не е единственият, който създава заглавия относно бъдещето си, тъй като самият Мартинес трябваше да отговаря на въпроси за следващия си ход. С изтичащия му договор като селекционер на Португалия след сегашното Световно първенство, наставникът беше попитан дали би се интересувал да поеме горещия пост в Реал Мадрид. Настоящи кандидати за президентския пост на испанския гранд намекнаха за разговори с действащ испански треньор, което постави Мартинес в центъра на вниманието.

На въпрос дали трябва да държи телефона си включен за обаждане от „Бернабеу“, Мартинес даде остроумен отговор, за да избегне спекулациите. След кратка пауза той се пошегува: „В Португалия няма обхват.“

Дебатът за бъдещето на Роналдо се усложнява и от собствените му предишни изявления относно времевата рамка за оттеглянето му. През ноември 2025 г. нападателят изглеждаше сигурен, че турнирът през 2026 г. ще бъде последният му поклон на световната сцена. Тогава той призна: „Последното ми Световно първенство? Да, със сигурност. Ще бъда на 41 и мисля, че това ще е моментът, въпреки че не знам... Както казах, наслаждавам се на момента.“

Въпреки това изкушението да играе на Световно първенство в родината си през 2030 г. изглежда е променила плановете. С публичната подкрепа на Мартинес и продължаващата способност на Роналдо да бележи голове в Саудитска Арабия, „последният танц“ може да бъде отложен с още няколко години. Засега фокусът остава върху настоящия цикъл, но сянката на 2030 г. тегне над плановете на легендарния номер седем.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google