Обявиха официално промените в правилата, които ще влязат в сила за Световното

Международният борд на футболните асоциации (IFAB) обяви редица промени в правилата, които ще влязат в сила за мачовете от предстоящото Световно първенство. Голяма част от тях са насочени към ограничаването и санкционирането на всеки опит за забавяне на играта. Увеличават се и правомощията на ВАР, както и наказанията за играчите, които се държат непристойно, включвайки в този ред и протестите срещу съдийските решения.

Ще има 5-секундно обратно отброяване при изпълнение на тъчове и удари от вратата. Ако тъч не бъде изпълнен преди изтичане на обратното броене, владението на топката ще бъде присъдено на противниковия отбор. Ако ударът от вратата се забави след изтичане на обратното броене, противниковият отбор ще получи ъглов удар. Играчите, които са сменяни, ще имат 10 секунди, за да напуснат терена, след като номерът им е бил показан на таблото. Те трябва да излязат от най-близката странична линия. Ако играч не напусне терена в рамките на определения срок, неговият заместник ще бъде допуснат на терена едва при първото прекъсване, след като изтече една минута след подновяването на играта.

Играчите, които напускат терена за медицинска помощ, ще трябва да останат извън очертанията минимум една минута след подновяването на играта. Изключения има само в случаите, свързани с наранявания на вратари, сблъсъци, травми на главата, сътресения или ситуации, в които контузеният играч трябва да изпълни дузпа.

Играчи, които покриват устата си с ръка, рамо или тениска по време на конфронтационни ситуации, вече ще получават червен картон. Ако това се случва при приятелски разговори с футболисти от противниковия отбор, това няма да се санкционира.

Играчи, които напускат терена в знак на протест срещу съдийско решение, също вече ще получават червен картон, докато отборите, инициирали прекратяване на мачовете, автоматично ще губят. Същото наказание ще се прилага и за длъжностните лица на отбора, които насърчават играчите да напуснат игралното поле. Това трябва да предотврати абсурдни казуси като този с финала за Купата на Африка.

ВАР вече ще може да се намесва при погрешно отсъдени втори жълти картони, инциденти с объркана самоличност и погрешно отсъдени корнери. Всичко това досега бе извън правомощията на видеоасистентите. От ВАР ще могат да се намесват и ако е извършено нарушение преди топката да е вкарана в игра при изпълнение на статично нападател. Например в ситуациите с блокиране на съперник преди изпълнение на корнер. Ако ВАР установи такива нарушения, съдиите ще бъдат изпратени на монитора за преглед на ситуацията, за да решат дали да бъдат предприети дисциплинарни мерки и дали да бъде повторено изпълнението на статично положение. ВАР проверките при корнери ще се използват само за коригиране на очевидни грешки и не трябва да забавят подновяването на играта.

Съдиите ще се намесват само при неправилно присъдени втори жълти картони и няма да препоръчват втори жълт картон, когато такъв първоначално не е бил показан на терена.

Съдиите ще следят и за това да не бъдат използвани контузиите на вратарите за отборни разговори с треньорите - т.нар. тактичесйки таймаути, които станаха много често използвана практика в последно време. От IFAB не са стигнали до решение за конкретни санкции в такива случаи, но по думите на Пиерлуиджи Колина реферите ще бъдат “проактивни” в предотвратяването на несправедливо възползване от контузии.

Ще има и задължителна триминутна почивка за хидратация във всяко полувреме по време на всеки мач от Световното първенство, като съдиите ще имат гъвкавост относно това кога да се извърши прекъсването в зависимост от контузии или хода на играта.

The IFAB clarifies VAR protocol for attacking-team offences before the ball is in play ➡️ https://t.co/s7iU2NlkqG pic.twitter.com/bOyeYOVwdS — The IFAB (@TheIFAB) May 31, 2026

