Франция 0:0 Северна Ирландия

Франция и Северна Ирландия играят при 0:0 в последната си контрола на родна земя преди да отпътува за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Четири дни след поражението от Кот Д’Ивоар, французите ще търсят успех, който да повдигне настроението в лагера на отбора. Важно е да се отбележи, че срещата ще се играе при затворен покрив, тъй като се очакват проливни дъждове в Лил.

Селекционерът на “петлите” Дидие Дешан залага на състав, който се очаква да е титулярен за тима и на предстоящия Мондиал 2026. Той залага на Майк Менян на вратата, а двойката централни бранители са Дайо Упаменкано и Уилям Салиба. Адриен Рабио и Орелиан Чуамени са в средата на терена. Звездата и капитан на тима Килиан Мбапе води атаката, а от по-задни позиции ще бъде подкрепян от Усман Дембеле, Дезире Дуе и Майкъл Олисе.

📋 𝐋𝐞 𝟏𝟏 𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚̀ 🔥



Dernier match de préparation avant la Coupe du Monde face à l’Irlande du Nord 💪



🔜 Coup d’envoi à 21h10 sur TF1 📺#FRANIR pic.twitter.com/ESLTwmDKvo — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 8, 2026

Наставникът на Северна Ирландия Майкъл О’Нийл противопоставя селекция с трима централни бранители в лицето на Трей Хюм, Руари Макконвил и Киърън Браун. Пред тях ще действат Шей Чарлс и Алистър Маккан. Броуди Спенсър и Джъстин Девени са по двете крила, а атаката се води от Джейми Донли.

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Снимки: Gettyimages