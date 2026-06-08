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Франция 0:0 Северна Ирландия

  • 8 юни 2026 | 22:09
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Франция 0:0 Северна Ирландия

Франция и Северна Ирландия играят при 0:0 в последната си контрола на родна земя преди да отпътува за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Четири дни след поражението от Кот Д’Ивоар, французите ще търсят успех, който да повдигне настроението в лагера на отбора. Важно е да се отбележи, че срещата ще се играе при затворен покрив, тъй като се очакват проливни дъждове в Лил.

Селекционерът на “петлите” Дидие Дешан залага на състав, който се очаква да е титулярен за тима и на предстоящия Мондиал 2026. Той залага на Майк Менян на вратата, а двойката централни бранители са Дайо Упаменкано и Уилям Салиба. Адриен Рабио и Орелиан Чуамени са в средата на терена. Звездата и капитан на тима Килиан Мбапе води атаката, а от по-задни позиции ще бъде подкрепян от Усман Дембеле, Дезире Дуе и Майкъл Олисе.

Наставникът на Северна Ирландия Майкъл О’Нийл противопоставя селекция с трима централни бранители в лицето на Трей Хюм, Руари Макконвил и Киърън Браун. Пред тях ще действат Шей Чарлс и Алистър Маккан. Броуди Спенсър и Джъстин Девени са по двете крила, а атаката се води от Джейми Донли.

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Снимки: Gettyimages

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