Анчелоти обяви добри новини за Неймар

Бразилия може да си отдъхне. Селекционерът Карло Анчелоти информира обществеността, че възстановяването на Неймар протича добре и той може да се присъедини към отборните тренировки още следващата седмица.

Анчелоти включи нападателя в последния момент в списъка за предстоящото Световно първенство, но Неймар много бързо след това получи контузия на прасеца и участието му на Мондиала е под сериозна въпросителна.

Въпреки това, селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти обяви, че възстановяването на Неймар протича нормално и скоро той трябва да се върне към отборните тренировки.

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"Ситуацията му е напълно ясна, тренира индивидуално и то много добре. Ще му бъде направена магнитно-резонансна томография и ако всичко е наред, ще се присъедини към отборните тренировки следващата седмица", коментира Анчелоти.

Въпреки прогнозирания период на възстановяване от три до четири седмици, 34-годишният Неймар публично омаловажи сериозността на физическите си проблеми. Преди да се присъедини към националния отбор, бившата звезда на Барселона и Пари Сен Жермен се сблъска с интензивен медиен натиск относно физическата си форма.

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На въпрос на журналист дали прасецът му е наред, Неймар беше типично прям, отговаряйки: "Тук е, цял е." След това остро реагира на предположенията, че контузията може да застраши участието му в турнира, питайки: "Какъв е проблемът?".

Според настоящите прогнози, Неймар се очаква да бъде готов едва за втория мач на Световното първенство.



Бразилия е в група "C", заедно с Хаити, Мароко и Шотландия. Първият си мач "селесао" ще изиграе на 14 юни срещу Мароко.

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Снимки: Imago