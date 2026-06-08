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Ямал с брада и мустаци, ако стане световен шампион

  • 8 юни 2026 | 11:40
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Испанската суперзвезда Ламин Ямал се зарече да пусне брада и мустаци, ако успее да триумфира на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. 18-годишният талант на Барселона се готви за своя първи Мондиал, след като спечели Евро 2024 преди две лета. Дясното крило публикува видео в своя YouTube канал, посветено на задаващите се футболни битки отвъд Океана.

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"Ако спечеля Мондиал 2026, няма да си бръсна брадата и мустаците в продължение на три седмици. Освен това ще раздам аудио слушалки на сто човека", пошегува се Ямал. "На европейското първенство научих как да управлявам емоциите си. В началото бях много нервен, защото това беше моят първи голям международен турнир. Важно е да си спокоен, защото толкова дълго състезание не може да се реши в един мач", добави острието на каталунците.

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Снимки: Imago

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