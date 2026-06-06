Аржентина загуби бранител за Световното, Скалони мисли за заместник

Неочаквана тревога разтърси националния отбор на Аржентина по време на престоя му в Тексас, където тази вечер ще се изправи срещу Хондурас в приятелска среща, част от подготовката за Световното първенство през 2026 г. Централният защитник на световните шампиони Леонардо Балерди е получил мускулна контузия по време на тренировка и отпада от окончателния състав за Мондиала.
От щаба на националния отбор съобщиха, че бранителят на Марсилия е получил „мускулна травма в солеуса на десния крак и няма да може да бъде част от състава, който ще играе на Световното първенство“. Все още не е обявен официално негов заместник, но се отварят редица възможности за селекционера Лионел Скалони.
Това не е първият случай, в който контузия възпрепятства участието на Балерди в националния отбор. През март, за приятелските мачове срещу Мавритания и Замбия, защитникът отново беше изваден от състава. Тогава той беше играл пълни 90 минути в тежката загуба на своя Марсилия от Лил. 27-годишният защитник имаше досега 11 мача за Аржентина, като бе основен играч за своя френски клуб през сезона, натрупвайки 36 срещи с гол и асистенция.
Така селекционерът Лионел Скалони ще трябва да повика заместник от разширения списък с 55 имена, представен през май. Сред централните защитници в този списък са Маркос Сенеси (Борнемут), Херман Пецела и Лукас Мартинес Куарта (Ривър Плейт), Лаутаро Ди Лойо (Бока Хуниорс) и Саид Ромеро (Хетафе).
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Правилникът на Световното първенство позволява промени в състава поради контузии до 24 часа преди дебютния мач на всеки отбор. За Аржентина този срок изтича в навечерието на двубоя срещу Алжир, насрочен за 16 юни.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago