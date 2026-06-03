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Скалони: Меси е най-добрият пример за децата

  • 3 юни 2026 | 06:50
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Скалони: Меси е най-добрият пример за децата

Селекционерът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони коментира предстоящото участие на Лионел Меси на Световно първенство. Това ще е шести Мондиал за легендата на Барселона.

„Той е най-добрият пример за младите, които го гледат и си казват: „Виж, той продължава да опитва, иска да играе, иска да бъде там“. Точно това е най-добрият пример“, заяви Скалони.

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„Меси почти не се е променил, остава си същият играч, същият боец. Той отива на шесто световно първенство със същия хъс. И не мисля, че това ще се промени. Това е примерът, който искаме да дадем на младите футболисти. Вижте, въпросът не е колко си спечелил или как си играл, а как се отнасяш към работата си. Точно това се опитваме да обясним на момчетата. И те го виждат“, допълни треньорът, цитиран от "Оле".

Досега Меси е участвал на световните първенства през 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 г. В Катар той изведе "гаучосите" до световната титла.

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Снимки: Gettyimages

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