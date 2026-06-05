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Скалони: Не взимам нито едно решение без да говоря с Меси

  • 5 юни 2026 | 18:04
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Селекционерът на аржентинския национален отбор Лионел Скалони говори за ролята на звездата Лионел Меси в тима. Специалистът призна, че винаги се консултира с Меси за ставащото в състава.

"Никой не се радва, когато е сменен. Меси също. Не взимам нито едно решение без да говоря с Меси. Няма смисъл да казвам, че съм единственият, който взима решенията тук. Винаги обсъждаме решенията, които вземаме заедно с Меси. Питам го за мнението му, как се чувства и се опитваме да стигнем до общо решение. Точно така трябва да бъде, защото дори и да се сблъсква с трудности на терена, той все пак ни носи огромни ползи. По-добре е да го имаме на терена, защото е способен да създава голови положения", каза Скалони.

Световният шампион от 2022 година е в група с Алжир, Австрия и Йордания. Първият мач на "гаучосите" на Мондиал 2026 е на 17 юни срещу Алжир в Канзас.

Мачовете от Световното първенство може да гледате на bnt.sportal.bg.

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