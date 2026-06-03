Аржентински халф под въпрос за Световното

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони може да не разчита на Нико Пас за предстоящото Световно първенство. Според “Diario AS” халфът на Комо още не се е възстановил от контузия в коляното, заради която пропусна последните два мача в Серия А.

Медията твърди, че участието на Пас на Мондиала е под въпрос. Ако се прецени, че той няма да може да играе, на неговото място ще бъде повикан Емилиано Буендия. Пас направи великолепен сезон и помогна на Комо да се класира за Шампионската лига. Той отбеляза 13 гола и направи 8 асистенции.

Nico Paz ainda é DÚVIDA para a Copa do Mundo.



📰 Diario AS pic.twitter.com/YmPM4OgcSZ — Diário de Torcedor (@DiarioGols) June 3, 2026

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