Лео Меси наследи Серина Уилямс за приза “Принцеса на Астурия"

Легендата на световния футбол Лионел Меси бе удостоен с престижната награда „Принцеса на Астурия“ за спорт за 2026 г., наследявайки в списъка с победители тенисистката Серина Уилямс, която получи приза миналата година. Журито отличи цялостно кариерата на Меси, определяна като една от най-блестящите в историята на спорта, белязана от множество колективни и индивидуални успехи, както и от влияние, което далеч надхвърля пределите на футболния терен.

На 38-годишна възраст Меси притежава трудно достижима колекция от трофеи. Израснал в школата на Барселона, където пристига от Аржентина, той се превръща в най-голямата звезда на един от най-успешните периоди в историята на каталунския клуб. На „Камп Ноу“ той спечели множество местни и международни трофея, сред които четири Шампионски лиги, 10 титли на Испания, 7 Купи на краля, 3 Световни клубни първенства, 3 Суперкупи на Европа и 8 Суперкупи на Испания. Витрината му с трофеи се обогати и по време на престоя му в ПСЖ с две титли и една купа на Франция. Като футболист на Интер Маями, където играе в момента, той също така завоюва една титла в МЛС, една Купа на лигата и един трофей „Supporters Shield“.

С националния отбор на Аржентина Меси достигна абсолютния връх в кариерата си, печелейки Световното първенство през 2022 г. – единственият голям трофей, който липсваше в колекцията му. Към този успех той добави и две титли от Копа Америка, затвърждавайки лидерската си роля начело на „албиселесте“.

В индивидуален план Меси държи рекорда за осем „Златни топки“, както и множество други отличия за най-добър играч в света. Той е носител и на няколко международни награди, включително „Лауреус“ за спортист на годината. Сега наградата „Принцеса на Астурия“ за спорт също ще украси неговата история.

Журито, председателствано от Тереза Пералес и включващо членове като Хосе Феликс Диас (редакционен директор на “Ас”), Палома дел Рио, Хуан Игнасио Гаярдо, Тереза Бернадас, Хоакин Фолч-Русиньол, Андреа Фуентес, Патрисия Гарсия, Санти Нола, Дженифър Пареха, Алберто Суарес, Жоан Веилс и Тереза Забел, оцени високо както спортните му постижения, така и глобалното въздействие на една фигура, белязала цяла епоха във футбола. С това признание Меси добавя наградата „Принцеса на Астурия“ към кариера, изпълнена с върхови постижения, и се присъединява към елитен списък от лауреати, сред които личат имената на Рафаел Надал, Каролина Марин, Тереза Пералес и самата Серина Уилямс.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google