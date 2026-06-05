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Меси като Месия, Роналдо с Леброн и Мбапе при Миньоните: Звездите на футбола изгряха по екраните преди Световното в САЩ

  • 5 юни 2026 | 15:36
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Футболните мегазвезди Кристиано Роналдо, Лионел Меси и Килиан Мбапе изгряха на екраните в поредица от видеопродукции броени дни преди началото на Световното първенство в САЩ.

Кристиано Роналдо е в центъра на изпълнено с екшън видео, където си партнира със знаменитости от шоубизнеса и спорта. В един от най-запомнящите се моменти португалската легенда се озовава в заседателна зала рамо до рамо с баскетболния крал Леброн Джеймс.

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От своя страна, Лионел Меси призовава към обединение, за да извърви Аржентина отново пътя до Световния връх. Кадрите показват огромни тълпи, следващи аржентинския капитан по градските улици като истински спасител. Аржентина се стреми към историческа втора поредна титла.

Френският нападател Килиан Мбапе внася забавен и фантастичен елемент в рекламната кампания, пренасяйки се изцяло в света на анимацията. Звездата на Реал Мадрид се появява в тийзър, където се включва в необичаен футболен мач между популярните жълти миньони и отбор от чудовища.

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