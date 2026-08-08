Президентът на Байерн с критики към другите отбори от Бундеслигата

Президентът на Байерн (Мюнхен) Херберт Хайнер разкритикува клубовете от Бундеслигата, че не правят достатъчно, за да популяризират лигата в чужбина чрез задгранични турнета. 72-годишният функционер говори по тази тема в края на предсезонното турне на отбора от Мюнхен в Азия.

„Интернационализацията не е нещо, което един клуб може да постигне сам. Това е задача, върху която всички ние като Бундеслига трябва да работим заедно , а самата лига трябва да играе много по-активна роля.

Не можем да очакваме Байерн да понесе това бреме сам. Нуждаем се от много по-сериозна подкрепа от цялата Бундеслига – не само от един или два клуба, а от цялата лига“, коментира Хайнер.

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Освен Байерн, след сезона на чуждестранни турнета се отправиха и РБ Лайпциг в ЮАР и Борусия (Дортмунд) в Япония.

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