Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Президентът на Байерн с критики към другите отбори от Бундеслигата

Президентът на Байерн с критики към другите отбори от Бундеслигата

  • 8 авг 2026 | 07:51
  • 2103
  • 6
Президентът на Байерн с критики към другите отбори от Бундеслигата

Президентът на Байерн (Мюнхен) Херберт Хайнер разкритикува клубовете от Бундеслигата, че не правят достатъчно, за да популяризират лигата в чужбина чрез задгранични турнета. 72-годишният функционер говори по тази тема в края на предсезонното турне на отбора от Мюнхен в Азия.

„Интернационализацията не е нещо, което един клуб може да постигне сам. Това е задача, върху която всички ние като Бундеслига трябва да работим заедно , а самата лига трябва да играе много по-активна роля.

Не можем да очакваме Байерн да понесе това бреме сам. Нуждаем се от много по-сериозна подкрепа от цялата Бундеслига – не само от един или два клуба, а от цялата лига“, коментира Хайнер.

Байерн пропусна да разгроми Астън Вила в атрактивен двубой в Хонконг
Байерн пропусна да разгроми Астън Вила в атрактивен двубой в Хонконг

Освен Байерн, след сезона на чуждестранни турнета се отправиха и РБ Лайпциг в ЮАР и Борусия (Дортмунд) в Япония.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

  • 8 авг 2026 | 16:46
  • 1448
  • 2
Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

  • 8 авг 2026 | 16:32
  • 5607
  • 5
Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

  • 8 авг 2026 | 16:21
  • 8178
  • 2
Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

  • 8 авг 2026 | 16:00
  • 2778
  • 0
Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

  • 8 авг 2026 | 15:52
  • 1523
  • 0
Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

  • 8 авг 2026 | 15:12
  • 4477
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

  • 8 авг 2026 | 20:53
  • 18686
  • 81
11-те на Дунав и Арда

11-те на Дунав и Арда

  • 8 авг 2026 | 20:05
  • 4964
  • 2
Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 43293
  • 82
Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

  • 8 авг 2026 | 17:04
  • 20245
  • 51
Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

  • 8 авг 2026 | 14:12
  • 19410
  • 23
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 12683
  • 30