Меси ще пропусне контролата с Хондурас

Аржентинският нападател Лионел Меси ще пропусне приятелския мач срещу Хондурас в подготовка за Световното първенство поради контузия, обяви журналистът Гастон Едул. Нападателят на Интер Маями е получил контузия в мача от МЛС срещу Филаделфия (6:4). Меси бе сменен в 73-тата минута и е влязъл в тунела, държейки се за левия си крак.

Нападателят е включен в окончателния състав на Аржентина за Световното първенство и се присъединява към отбора в САЩ.

Мачът на Аржентина срещу Хондурас ще се проведе на 7 юни. Световните шампиони ще открият Мондиал 2026 срещу Алжир на 17 юни. Аржентина ще играе също срещу Австрия и Йордания в груповата фаза.

Световното първенство ще се проведе в Канада, Мексико и САЩ от 11 юни до 19 юли.

