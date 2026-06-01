Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Церемония "Най-добрите в елитните юношески групи 2025-2026"
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Меси ще пропусне контролата с Хондурас

Меси ще пропусне контролата с Хондурас

  • 1 юни 2026 | 12:53
  • 362
  • 0
Меси ще пропусне контролата с Хондурас

Аржентинският нападател Лионел Меси ще пропусне приятелския мач срещу Хондурас в подготовка за Световното първенство поради контузия, обяви журналистът Гастон Едул. Нападателят на Интер Маями е получил контузия в мача от МЛС срещу Филаделфия (6:4). Меси бе сменен в 73-тата минута и е влязъл в тунела, държейки се за левия си крак.

Нападателят е включен в окончателния състав на Аржентина за Световното първенство и се присъединява към отбора в САЩ.

Мачът на Аржентина срещу Хондурас ще се проведе на 7 юни. Световните шампиони ще открият Мондиал 2026 срещу Алжир на 17 юни. Аржентина ще играе също срещу Австрия и Йордания в груповата фаза.

Световното първенство ще се проведе в Канада, Мексико и САЩ от 11 юни до 19 юли.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Защитник на Реал Мадрид преподписа, твърдят в Германия

Защитник на Реал Мадрид преподписа, твърдят в Германия

  • 1 юни 2026 | 12:09
  • 1115
  • 1
Жорди Кайседо и Енер Валенсия в състава на Еквадор за Мондиал 2026

Жорди Кайседо и Енер Валенсия в състава на Еквадор за Мондиал 2026

  • 1 юни 2026 | 11:50
  • 673
  • 0
Една легенда си отива: Джеймс Милнър сложи край на феноменалната си кариера

Една легенда си отива: Джеймс Милнър сложи край на феноменалната си кариера

  • 1 юни 2026 | 11:39
  • 2697
  • 8
Обявиха официално промените в правилата, които ще влязат в сила за Световното

Обявиха официално промените в правилата, които ще влязат в сила за Световното

  • 1 юни 2026 | 11:29
  • 7523
  • 9
Бивш младежки национал на Италия попадна в състава на Австралия за Световното

Бивш младежки национал на Италия попадна в състава на Австралия за Световното

  • 1 юни 2026 | 10:56
  • 918
  • 0
Канада загуби полузащитник за Световното

Канада загуби полузащитник за Световното

  • 1 юни 2026 | 10:52
  • 813
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - гледайте на живо!

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - гледайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 13:30
  • 7288
  • 4
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 10445
  • 32
Официално: Емануел Луканов е новият треньор на Дунав

Официално: Емануел Луканов е новият треньор на Дунав

  • 1 юни 2026 | 13:10
  • 2086
  • 0
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 4949
  • 14
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 6702
  • 12
Левски преследва френски нападател

Левски преследва френски нападател

  • 1 юни 2026 | 08:02
  • 18842
  • 21