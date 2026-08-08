Директор на Нюкасъл на практика потвърди трансфера на Бруно Гимараеш в Арсенал

Нюкасъл не искаше да продава капитана си Бруно Гимараеш, заяви спортният директор на “свраките” Рос Уилсън, след като се появиха информации, свързващи бразилския халф с трансфер в Арсенал. Британските медии съобщиха, че Арсенал е сключил сделка на стойност 75 милиона британски лири за 28-годишния футболист. Нито един от клубовете обаче не е потвърдил новината.

„Не искахме да продаваме Бруно. Не беше в плана да го продаваме. Никой от нас или собствениците не искаше да продава Бруно“, каза сега Уилсън, с което потвърди за сделката.

„Той е нашият капитан, беше много важен за нас и дебатът за цената му - това е световен рекорд за играч на неговата възраст. Това, което трябваше да преценим, беше много уважително от страна на Бруно като поведение към нас, както и много емоционално. Той на практика ни каза, че иска да си тръгне и да продължи напред“, заяви още Уилсън, цитиран от БТА.

Гимараеш, който се присъедини към Нюкасъл от Лион през януари 2022-ра, има 195 участия във всички турнири и е отбелязал 31 гола за клуба от Премиър лийг.

Той беше капитан на Нюкасъл, който спечели Купата на лигата през 2025-а, слагайки край на дългото чакане на клуба за местен трофей.

„Няма смисъл да се казва, че трансферът е бил част от нашата стратегия и е бил наша цел това лято - не беше. Но трябва да бъдем гъвкави и да реагираме на нещата, които се случват. Може би е било в плана ни да подпишем с един играч, но не го взехме“, коментира спортният директор.

Новината за Гимараеш идва след напускането на Антъни Гордън, Сандро Тонали и на мениджъра Еди Хау.

Нюкасъл започва кампанията си във Висшата лига срещу Ливърпул на 23 август.

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