Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Директор на Нюкасъл на практика потвърди трансфера на Бруно Гимараеш в Арсенал

Директор на Нюкасъл на практика потвърди трансфера на Бруно Гимараеш в Арсенал

  • 8 авг 2026 | 10:27
  • 5943
  • 3
Директор на Нюкасъл на практика потвърди трансфера на Бруно Гимараеш в Арсенал

Нюкасъл не искаше да продава капитана си Бруно Гимараеш, заяви спортният директор на “свраките” Рос Уилсън, след като се появиха информации, свързващи бразилския халф с трансфер в Арсенал. Британските медии съобщиха, че Арсенал е сключил сделка на стойност 75 милиона британски лири за 28-годишния футболист. Нито един от клубовете обаче не е потвърдил новината.

„Не искахме да продаваме Бруно. Не беше в плана да го продаваме. Никой от нас или собствениците не искаше да продава Бруно“, каза сега Уилсън, с което потвърди за сделката.

„Той е нашият капитан, беше много важен за нас и дебатът за цената му - това е световен рекорд за играч на неговата възраст. Това, което трябваше да преценим, беше много уважително от страна на Бруно като поведение към нас, както и много емоционално. Той на практика ни каза, че иска да си тръгне и да продължи напред“, заяви още Уилсън, цитиран от БТА.

Гимараеш, който се присъедини към Нюкасъл от Лион през януари 2022-ра, има 195 участия във всички турнири и е отбелязал 31 гола за клуба от Премиър лийг.

Той беше капитан на Нюкасъл, който спечели Купата на лигата през 2025-а, слагайки край на дългото чакане на клуба за местен трофей.

„Няма смисъл да се казва, че трансферът е бил част от нашата стратегия и е бил наша цел това лято - не беше. Но трябва да бъдем гъвкави и да реагираме на нещата, които се случват. Може би е било в плана ни да подпишем с един играч, но не го взехме“, коментира спортният директор.

Новината за Гимараеш идва след напускането на Антъни Гордън, Сандро Тонали и на мениджъра Еди Хау.

Нюкасъл започва кампанията си във Висшата лига срещу Ливърпул на 23 август.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

  • 8 авг 2026 | 16:46
  • 1457
  • 2
Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

  • 8 авг 2026 | 16:32
  • 5672
  • 5
Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

  • 8 авг 2026 | 16:21
  • 8236
  • 2
Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

  • 8 авг 2026 | 16:00
  • 2785
  • 0
Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

  • 8 авг 2026 | 15:52
  • 1528
  • 0
Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

  • 8 авг 2026 | 15:12
  • 4494
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Дунав 0:0 Арда

Дунав 0:0 Арда

  • 8 авг 2026 | 21:15
  • 5252
  • 2
ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

  • 8 авг 2026 | 20:53
  • 19349
  • 81
Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 43571
  • 82
Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

  • 8 авг 2026 | 17:04
  • 20434
  • 52
Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

  • 8 авг 2026 | 14:12
  • 19526
  • 23
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 12802
  • 30