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  3. Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
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Левски е отнесъл сериозна глоба от УЕФА след реванша от първия предварителен кръг на ШЛ срещу Борац, видя Sportal.bg. Тя възлиза на общо 23 000 евро, акумулирана от три провинения.

Използването на лазер струва на “сините” 4000 евро. Дежурният делегат на срещата пък е видял и блокиране на пътеходи, което носи санкция от 9000 евро. Най-сериозното провинение на стойност 10 000 евро е за обиден транспарант, опънат към запалянковците на гостуващия сектор, който гласи: “не сте лешинари, а гов**ри”.

34 Левски 4:0 Борац (Баня Лука) II

Босненският шампион също е посечен от УЕФА с 10 000 евро за издигане на недопустим за спортно събитие плакат.

Тежък удар за Левски от УЕФА
Тежък удар за Левски от УЕФА

Припомняме, че УЕФА санкционира Левски и след първия мач между двата тима. Тогава "сините" отнесоха 15 000 евро глоба и им бе забранено да имат публика за гостуването на Университатя (Крайова). Въпреки това запалянковци намериха начин да подкрепят своите любимци, които елиминираха румънския шампион след 1:0 в София и 2:2 на реванша.

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