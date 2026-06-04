Какво загатва Скалони на поредната тренировка на Аржентина

По време на поредната открита тренировка на националния отбор на Аржентина станаха ясни няколко новини, свързани с контузените играчи, любопитни моменти като този с Емилиано Мартинес, който тренираше само с една ръка, както и индикации за състава, който Лионел Скалони обмисля за контролата с Хондурас (7 юни). За разлика от първото занимание тази сряда селекционерът направи две промени във формацията с мисъл за предстоящата среща, отбелязва TyC Sports.

Лионел Меси тренира по индивидуална програма, защото се възстановява от травма.

Предвид големия брой контузени футболисти, съставът запази своята основа, но претърпя някои корекции и изненади в сравнение с изпробваното преди два дни. Агустин Гиай (Палмейрас) зае позицията на десен бек на мястото на Николас Капалдо (Хамбургер ШФ), тъй като един от двамата ще бъде титуляр заради травмите на Гонсало Монтиел и Науел Молина. В атака пък Хосе Мануел Лопес (Палмейрас) влезе на мястото на Джулиано Симеоне.

В този смисъл схемата на игра се промени от 4-3-3 на 4-4-2. Родриго Де Пол бе позициониран отдясно, Тиаго Алмада действаше като ляв полузащитник, а в центъра на терена имаше ясно изразен двоен опорен тандем в лицето на Енцо Фернандес и Алексис Мак Алистър. Въпреки че тази комбинация не е сред най-често използваните от него, Скалони изненада с двама централни нападатели, поставяйки „Слабака“ Лопес до Лаутаро Мартинес в предни позиции.

Дали това ще бъде стартовият състав на Аржентина срещу Хондурас? Засега няма потвърждение, но това е важен сигнал, който разкрива намеренията на треньорския щаб за първия подготвителен мач преди Световното първенство. Като се вземат предвид двете тренировки до момента, основните въпросителни изглежда са свързани с избора между Капалдо и Гиай, както и с присъствието на Симеоне или Лопес в атака.

След тази проверка световните шампиони ще имат контрола и срещу Исландия (10 юни), след което на 17 юни стартират защитата на титлата си с двубой срещу Алжир. Австрия и Йордания са останалите два тима в групата.

Съставът на Аржентина, който Скалони изпробва:

Херонимо Рули; Агустин Гиай, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Николас Таляфико; Родриго Де Пол, Енцо Фернандес, Алексис Мак Алистър, Тиаго Алмада; Лаутаро Мартинес, Хосе Мануел Лопес

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