Парма обяви привличането на Ел Билал Туре

Парма обяви на официалния си уебсайт подписването на договор за наемане на нападателя на Аталанта и малийски национал Ел Билал Туре.
Споразумението за наем на футболиста с „джалоблу“ е до лятото на 2027 г.
Ел Билал Туре е с Аталанта от 2023 г., но през този период е играл и под наем в Щутгарт и Бешикташ. Миналия сезон той изигра 26 мача за истанбулския отбор във всички състезания, отбелязвайки седем гола и давайки пет асистенции. Преди това е играл и за Реймс и Алмерия. Според Transfermarkt, текущата му пазарна стойност е 15 милиона евро.