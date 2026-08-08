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Парма обяви привличането на Ел Билал Туре

  • 8 авг 2026 | 06:42
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Парма обяви привличането на Ел Билал Туре

Парма обяви на официалния си уебсайт подписването на договор за наемане на нападателя на Аталанта и малийски национал Ел Билал Туре.

Споразумението за наем на футболиста с „джалоблу“ е до лятото на 2027 г.

Ел Билал Туре е с Аталанта от 2023 г., но през този период е играл и под наем в Щутгарт и Бешикташ. Миналия сезон той изигра 26 мача за истанбулския отбор във всички състезания, отбелязвайки седем гола и давайки пет асистенции. Преди това е играл и за Реймс и Алмерия. Според Transfermarkt, текущата му пазарна стойност е 15 милиона евро.

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