Парма обяви привличането на Ел Билал Туре

Парма обяви на официалния си уебсайт подписването на договор за наемане на нападателя на Аталанта и малийски национал Ел Билал Туре.

Споразумението за наем на футболиста с „джалоблу“ е до лятото на 2027 г.

Ел Билал Туре е с Аталанта от 2023 г., но през този период е играл и под наем в Щутгарт и Бешикташ. Миналия сезон той изигра 26 мача за истанбулския отбор във всички състезания, отбелязвайки седем гола и давайки пет асистенции. Преди това е играл и за Реймс и Алмерия. Според Transfermarkt, текущата му пазарна стойност е 15 милиона евро.

Benvenuto El Bilal Touré 💛💙



Il Comunicato ➡️ https://t.co/lI1WpM4vch pic.twitter.com/3Fpx5eCG8k — 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) August 7, 2026

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