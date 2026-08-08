Началникът на футбола в Аржентина: Трябва да оставите Меси да продължи да се наслаждава на футбола

Президентът на Аржентинската футболна асоциация Клаудио Тапия заяви в интервю за аржентинската телевизия, че Лионел Меси е единственият, който ще вземе решението кога да сложи край на кариерата си.

„Това е решение, което е изцяло и лично негово. Трябва да го оставите да се отпусне. През 2022-а не знаехме дали ще играе през 2026 г. Той каза, че решава мач за мач и мисля, че видяхме страхотна версия, ако не и най-добрата, на Лео на Световно първенство. Трябва да го оставите да продължи да се наслаждава на футбола и след това ще вземе решението, което смята за правилно“, заяви Тапия.

Меси, който навърши 39 години на 24 юни - два дни след като отбеляза два гола срещу Австрия в груповата фаза на Световното първенство, не даде индикация кога може да се оттегли от международния футбол или колко дълго възнамерява да играе за Интер Маями в МЛС. Както посочи Тапия, турнирът през 2026 г. не беше гарантиран, след като Меси изведе Аржентина до титлата през 2022 г. след победа на финала над Франция в Катар. Но Меси изигра един от най-добрите си футболни мачове това лято, като отбеляза осем гола и направи четири асистенции. Отборът загуби с 0:1 от Испания след продължения на финала на Мондиала миналия месец в САЩ.

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Меси стана първият, който подобри реализаторския рекорд на Мирослав Клозе от 16 гола. Френската звезда Килиан Мбапе завърши турнира с 22 попадения, изпреварвайки Меси с едно.

„Беше страхотно Световно първенство от Лео. Много се насладихме и трябва да се гордеем. Наслаждавах се на всеки момент. Без съмнение той беше знаменосецът на тази група на Световното първенство. Ако анализирате Световното първенство, което той имаше, за мен беше най-добрият играч. Той чупеше рекорди мач след мач“, добави Тапия.

Меси ще навърши 43 години по време на Мондиал 2030, който ще се проведе в Испания, Португалия и Мароко. Аржентина, Уругвай и Парагвай също ще бъдат домакини на по един мач като част от честването на стогодишнината на шампионатите. Най-възрастният играч, който не е вратар, участвал в мач от Световно първенство, беше камерунският нападател Роджър Мила на 42 години и 39 дни.

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