Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

Арсенал официално финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това вече е и вторият най-скъп трансфер на "артилеристите" досега в историята на клуба - единствено след този на Деклан Райс, който дойде от Уест Хам за 105 млн. паунда.

28-годишният бразилски национал Гимараеш е подписал договор за четири години - до 2030 г., с опция за удължаване с още една. Той се присъедини към „свраките“ през 2022 г. от Лион за 40 милиона паунда и записа общо 195 мача за клуба, в които отбеляза 31 гола, като с вече бившия си тим спечели "Карабао Къп". Халфът бе част и от състава на Бразилия на Мондиал 2026, където се отличи с 4 асистенции в 5 мача, но и с пропусната дузпа в злощастния за "селесао" мач с Норвегия на 1/8-финалите, загубен с 1:2.

Our warrior.



Welcome to The Arsenal, Bruno Guimaraes 🤩 — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2026

Гимараеш заяви пред клубния сайт на новия си отбор Арсенал: „Чувствам се невероятно. Радвам се за тази възможност. От първия ми разговор с Андреа Берта и Микел Артета бях развълнуван. Просто почувствах вътрешно, че имам нужда от ново предизвикателство в живота си и мисля, че да бъда играч на Арсенал ще бъде вълнуващо предизвикателство. Много съм развълнуван да се присъединя към вас. Ще дам най-доброто от себе си, обещавам. Аз съм вашият войн, никога няма да се предам. Надявам се, че ще можем да създадем много, много добри спомени заедно“.

Спортният директор на Арсенал Андреа Берта пък коментира: „Щастливи сме да приветстваме Бруно Гимараеш в нашия клуб. Бруно е играч със страхотен манталитет и големи качества, който ще донесе силно лидерство в нашия състав. С присъединяването на Бруно ние допълнително укрепваме сърцето на нашия отбор. Както всички видяхме, Бруно може да играе като дефанзивен халф и като играч тип „box-to-box“. Той съчетава качество с количество и всяка година допринася с голове и асистенции за своя отбор.

A force of nature.



Guimaraes is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/E7k4mIHICg — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2026

"Бруно ще позволи на Микел да развие допълнително нашия стил на игра и също така ще увеличи вътрешната ни конкуренция, което е от съществено значение за поддържане на стандартите, необходими, когато се стремим да печелим големи трофеи“, завърши Берта.

Така мениджърът на Арсенал Микел Артета получи така желания нов полузащитник в състава си. Досега през лятото Арсенал привлече с постоянни трансфери още гръцкото крило Христос Цолис, бранителя Пиеро Инкапие и френския страж Илан Мелие.

Another Premier League powerhouse puts pen to paper 📝 pic.twitter.com/2Xb2Nnj8Ty — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2026

Гимараеш пък е пореден знаков играч, който напуска Нюкасъл, след като от "свраките" вече си тръгнаха Антъни Гордън, който премина в Барселона за 69,3 милиона паунда, а Тотнъм привлече Сандро Тонали за 100 милиона. Така "джордитата" през това лято са продали играчи на обща стойност над 240 милиона паунда. В резултат на тези продажби мениджърът на Нюкасъл Еди Хау напусна, а на негово място бе назначен германецът Матиас Ясле.

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