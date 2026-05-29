Ето с кои футболисти Аржентина ще защитава световната си титла

  • 29 май 2026 | 03:36
Селекционерът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони обяви окончателния списък от 26 футболисти, които ще представят страната на Световното първенство. В състава попадат големите звезди на тима, начело с Лионел Меси, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес и Емилиано Мартинес.

За Меси предстоящият Мондиал ще бъде рекорден шести в неговата знаменита кариера.

В състава личат имената на шестима футболисти на Атлетико Мадрид.

Извън сметките на Скалони останаха Франко Мастантуоно, Пауло Дибала, Маркос Сенеси, Алехандро Гарначо, Матиас Соуле, Анхел Кореа и Емилиано Буендия.

Съставът на Аржентина:

Вратари: Емилиано Мартинес (Астън Вила), Херонимо Рули (Марсилия), Хуан Мусо (Атлетико Мадрид)
Защитници: Гонсало Монтиел (Ривър Плейт), Науел Молина (Атлетико Мадрид), Лисандро Мартинес (Манчестър Юнайтед), Николас Отаменди (Бенфика), Леонардо Балерди (Марсилия), Кристиан Ромеро (Тотнъм), Николас Таляфико (Лион), Факундо Медина (Марсилия)
Халфове: Джовани Ло Селсо (Бетис), Леандро Паредес (Бока Хуниорс), Родриго Де Пол (Интер Маями), Есекиел Паласиос (Байер Леверкузен), Енцо Фернандес (Челси), Алексис Мак Алистър (Ливърпул), Валентин Барко (Страсбург)
Нападатели: Лионел Меси (Интер Маями), Николас Гонсалес (Атлетико Мадрид), Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), Лаутаро Мартинес (Интер), Флако Лопес (Палмейрас), Хулиан Алварес (Атлетико Мадрид), Тиаго Алмада (Атлетико Мадрид), Нико Пас (Комо)

Снимки: Gettyimages

