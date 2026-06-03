Ди Мария не счита Аржентина за фаворит на Мондиала

Бившият аржентински национал Анхел Ди Мария посочи Франция, Испания и Португалия като основни претенденти за спечелване на идното Световно първенство. Така той пропусна тима на родината си, с който вдигна титлата в Катар през 2022 г.

38-годишният футболист, който в момента играе за Росарио Сентрал, смята, че Франция остава една от най-големите заплахи поради забележителната си способност постоянно да произвежда елитни таланти и да се състезава на най-високо ниво.

Бившата звезда на Реал Мадрид също така отличи Испания като друга нация, способна да се бори за най-голямата футболна награда. Той похвали скорошните изяви на европейския отбор, но отбеляза, че контузиите могат да играят основна роля при определянето на шансовете им.

„Вярвам, че Испания също може да се наложи; те се представят добре, въпреки че ще трябва да следим състоянието на някои контузени играчи“, обясни той.

Португалия също си заслужи място сред фаворитите на Ди Мария. Аржентинецът посочи качеството в състава на Роберто Мартинес, особено в халфовата линия, където младите звезди продължават да оставят своя отпечатък на международната сцена.

Той добави: „Португалия е друг отбор с качествени играчи. С Жоао Невеш и Витиня, които добавят уникален привкус към играта и могат да окажат значително влияние.“

Световният шампион смята, че конкуренцията става все по-мащабна, тъй като няколко нации продължават да развиват талантливи млади играчи, способни да влияят на големи турнири.

„Наскоро няколко отбора се включиха в надпреварата благодарение на изгряващи играчи. Има три или четири отбора, които ще бъдат в битката“, добави той.

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