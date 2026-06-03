Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. Ди Мария не счита Аржентина за фаворит на Мондиала

Ди Мария не счита Аржентина за фаворит на Мондиала

  • 3 юни 2026 | 17:02
  • 390
  • 0
Ди Мария не счита Аржентина за фаворит на Мондиала

Бившият аржентински национал Анхел Ди Мария посочи Франция, Испания и Португалия като основни претенденти за спечелване на идното Световно първенство. Така той пропусна тима на родината си, с който вдигна титлата в Катар през 2022 г.

38-годишният футболист, който в момента играе за Росарио Сентрал, смята, че Франция остава една от най-големите заплахи поради забележителната си способност постоянно да произвежда елитни таланти и да се състезава на най-високо ниво.

Бившата звезда на Реал Мадрид също така отличи Испания като друга нация, способна да се бори за най-голямата футболна награда. Той похвали скорошните изяви на европейския отбор, но отбеляза, че контузиите могат да играят основна роля при определянето на шансовете им.

„Вярвам, че Испания също може да се наложи; те се представят добре, въпреки че ще трябва да следим състоянието на някои контузени играчи“, обясни той.

Португалия също си заслужи място сред фаворитите на Ди Мария. Аржентинецът посочи качеството в състава на Роберто Мартинес, особено в халфовата линия, където младите звезди продължават да оставят своя отпечатък на международната сцена.

Той добави: „Португалия е друг отбор с качествени играчи. С Жоао Невеш и Витиня, които добавят уникален привкус към играта и могат да окажат значително влияние.“

Световният шампион смята, че конкуренцията става все по-мащабна, тъй като няколко нации продължават да развиват талантливи млади играчи, способни да влияят на големи турнири.

„Наскоро няколко отбора се включиха в надпреварата благодарение на изгряващи играчи. Има три или четири отбора, които ще бъдат в битката“, добави той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

УЕФА извади клуб от Азербайджан от евротурнирите

УЕФА извади клуб от Азербайджан от евротурнирите

  • 3 юни 2026 | 16:46
  • 517
  • 0
Рома отказа 50 милиона от Челси за Свилар

Рома отказа 50 милиона от Челси за Свилар

  • 3 юни 2026 | 16:39
  • 597
  • 0
Бруно Женесио поема Марсилия

Бруно Женесио поема Марсилия

  • 3 юни 2026 | 16:33
  • 355
  • 0
Рома продаде защитник на Елче

Рома продаде защитник на Елче

  • 3 юни 2026 | 16:30
  • 429
  • 0
Ново разочарование за Алваро Арбелоа

Ново разочарование за Алваро Арбелоа

  • 3 юни 2026 | 16:18
  • 1667
  • 0
Канада няма да разчита на голямата си звезда за първия мач на Мондиал 2026

Канада няма да разчита на голямата си звезда за първия мач на Мондиал 2026

  • 3 юни 2026 | 16:17
  • 961
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

  • 3 юни 2026 | 17:22
  • 1783
  • 1
Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

  • 3 юни 2026 | 16:54
  • 2253
  • 1
Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация

Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация

  • 3 юни 2026 | 14:23
  • 9745
  • 17
Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

  • 3 юни 2026 | 10:53
  • 15952
  • 30
Официално: новак в Серия "А" удължи договора на Антов

Официално: новак в Серия "А" удължи договора на Антов

  • 3 юни 2026 | 13:50
  • 8265
  • 10
Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

  • 3 юни 2026 | 14:28
  • 8919
  • 37