Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

В новия епизод на "Анализът на Нико Петров" стана ясно, че „сините“ вече не просто печелят – те налагат своя футбол. В мач от четвъртия кръг на родния шампионат Левски победи Локомотив (Пловдив) с 2:0, но резултатът далеч не разказва цялата история на този мач.

Левски с рутинна победа над Локомотив (Пловдив)

“Историята е в начина, по който Левски наложи своята воля още от първата минута. 77% владение на топката срещу 23% за Локомотив – цифра, която най-добре олицетворява тоталната доминация на „сините“ през първото полувреме. Но това не беше владение заради самото владение. Левски владееше топката, за да контролира пространството, времето и поведението на противника", каза в своя анализ футболният анализатор на Sportal.bg.

„Пространство-време“ – футболът на Веласкес. Тук се намира и същността на анализа на Нико Петров. Стилът на Хулио Веласкес вече може да бъде определен с тези две думи. Играчите на Левски непрекъснато сменят позициите си – един напуска зона, друг я заема, трети се появява между линиите. Всичко се случва в движение и с точен синхрон. Целта е проста – да бъде объркан противникът и да бъде принуден да реагира. И точно тук идва „закъснението“, за което говори Душан Косич На пресконференцията след мача. При първия гол това се вижда отлично. Играчите на Локомотив не просто не са били на правилните позиции. Те са закъснели с реакцията си. Това закъснение е следствие от непрекъснатото движение на Левски – от смяната на позициите, от заемането на нови пространства и от скоростта, с която „сините“ променят структурата на атаката. Именно това показва Нико Петров в своя анализ – първият гол е своеобразна картина на цялото първо полувреме. Левски кара противника да реагира. А когато противникът постоянно реагира, той вече не контролира играта. Контролира я Левски.

Единственият протагонист - това е и най-важната промяна при Веласкес. Левски все по-малко се съобразява с това какво ще направи противникът и все повече му казва как ще се играе мачът. И затова 77% владение не е просто статистика. То е изражение на една футболна философия – контрол чрез топката, пространството и движението. В България този футбол изглежда уникален. Левски е единственият отбор, който в момента успява да превърне владението в тотална тактическа доминация. И ако „пространство-време“ е новото определение за футбола на Веласкес, то „закъснението“ на Локомотив е най-доброто доказателство за неговата ефективност. Левски не просто спечели с 2:0. Левски наложи своя футбол, а когато ти определяш пространството, времето и ритъма на мача, вече не си просто участник - ти си протагонистът, така завърш анализа си Нико Петров и пожела успех на Левски в реванша от третия квалификационен кръг на Шампионска лига срещу първенеца на Казахстан Кайрат.

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