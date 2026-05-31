Започва втората седмица на "Ролан Гарос", ето какво да очакваме от ден 8

  • 31 май 2026 | 08:05
Започва втората седмица на "Ролан Гарос", ето какво да очакваме от ден 8

В днешния 31-ви май (неделя) стартира втората седмица от “Ролан Гарос”. Ден 8 от втория за годината турнир от “Големия шлем” предлага първите мачове от 1/8-финалите на сингъл. Ще има по четири срещи, както при мъжете, така и при жените, а заедно със срещите на двойки трябва да се изиграят общо 23 сблъсъка. Sportal.bg ще ви предложи да проследите и днес всичко най-интересно в реално време.

Една голяма изненада в Ден 7 на "Ролан Гарос" - вижте какво стана в края на първата седмица в Париж

Дамите поставят началото на турнирния ден, като не по-рано от 12:00 часа българско време бившата световна номер едно Ига Швьонтек от Полша ще се изправи срещу украинката Марта Костюк.

По същото време 36-годишната румънка Сорана Кърстя ще има сериозно предизвикателство срещу младата 25-годишна китайка Сию Уанг.

Около 13:30 часа друга украинка в лицето на Елина Свитолина ще играе срещу Белинда Бенчич от Швейцария.

Два часа по-късно е и последната среща за деня при дамите, където рускинята Мира Андреева има за опонент на пръв поглед лесно предизвикателство в лицето на намиращата се цели 162 места под нея в ранглистата на WTA Жил Тайхман, която също е представител на Швейцария.

При мъжете началото на програмата е насрочено за 13:30 часа. Там нещата стартират с испански сблъсък между Рафаел Жодар и Пабло Кареньо-Буста.

За не по-рано от 16:30 часа е насрочен и може би най-интересният двубой за деня, в който световният номер три Александър Зверев от Германия трябва да срещне Йеспер Де Йонг.

Половин час по-късно трябва да има мач с източноевропейски привкус, в който чехът Якуб Меншик се изправя срещу руснака Андрей Рубльов.

Последен за деня е сблъсъкът от вечерната сесия, стартиращ не по-рано от 21:15 часа, където норвежецът Каспер Рууд играе с Жоао Фонсека от Бразилия.

Така след днешния турнирен ден ще станат ясни и първите тенисисти, стигнали до финалната осмица на сингъл.

