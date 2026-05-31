  Витиня захапа Меси след триумфа: Надявам се да гледа!

Витиня захапа Меси след триумфа: Надявам се да гледа!

  • 31 май 2026 | 05:06
Играчът на мача във финала на Шампионската лига Витиня направи интересно изказване, с което опита да запуши устата на един от най-големите критици на Пари Сен Жермен в опитите на френския гранд да спечели европейската титла.

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

Интересното е, че това е именно бившият играч на отбора Лионел Меси, който при напускането си през 2023 г. е заявил, трофеят няма как да акостира край Айфеловата кула, а сега във втори последователен сезон парижани триумфират.

"Когато напусна Париж, за да се присъедини към Интер Маями, той каза, че никога няма да спечелим Шампионска лига, но днес спечелихме две поредни. Надявам се, че ни гледа.

Две титли в Шампионската лига за две години е невероятно и говори много за израстването на този отбор. Подобрихме се много и вярваме силно в това, което правим и изграждаме. Разбира се, изпитваме огромно уважение към Меси за всичко, което е постигнал в света на футбола. Но на терена искахме да докажем на хората, че грешат, и точно това правим“, каза Витиня.

