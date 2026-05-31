Жестоки подигравки за Арсенал след загубата на финала в Шампионската лига

Редица съперници на Арсенал се подиграха с „артилеристите“ след вчерашното поражение на финала на Шампионската лига след изпълнение на дузпи от ПСЖ. Самоувереното изказване на Микел Артета преди мача, че отборът му „ще стане шампион на Европа“, допълнително наля масло в огъня. След напрегнат финал срещу защитаващите титлата си парижани, пропуските на Еберечи Езе и Габриел Магаляеш от бялата точка сложиха горчив край на сезона за Арсенал, въпреки спечелената титла в Премиър лийг.

Mikel Arteta 🗣️ On Saturday we are going to be Champions of Europe. 🏆 pic.twitter.com/4xLAr8h6l7 — Tommo (@Only1tommo) May 26, 2026

Съперниците не губиха време и веднага се възползваха от възможността да се подиграят със загубата.

Първи бяха Челси, които имат дълга история на съперничество с лондонските си съседи. Минути след пропуска на Габриел, „сините“, които спечелиха Шампионската лига през 2012 и 2021 г., споделиха публикация в социалните мрежи, която индиректно бе насочена към Арсенал. Те публикуваха линк за резервация на обиколки на стадиона с текст: „Елате и посетете дома на трофеите в Лондон“. Основното изображение към публикацията показваше именно купата на Шампионската лига.

Come and visit London’s Home of Trophies. 🏆



Book your Stadium Tour at Stamford Bridge now. ⭐️⭐️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026

След това се включи и нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд, който често е бил кошмар за „артилеристите“. Норвежецът имаше няколко сблъсъка с Габриел през последните години, като през 2024 г. дори хвърли топката по главата на защитника по време на мач между двата отбора. Тази година, при победата на Сити с 2:1 над Арсенал през април, двамата отново влязоха в пререкание, като Габриел изглеждаше на косъм от червен картон, след като посегна с глава.

Малко след като бразилецът пропусна дузпата, Холанд сподели снимка в социалните мрежи, на която се усмихва и се наслаждава на слънцето с приятели.

Холанд не беше единственият играч, който се подигра. Джед Спенс от Тотнъм също се включи в закачките с големия градски съперник. През февруари официалният акаунт на Арсенал в "Екс" публикува видео, на което Букайо Сака и Кристиан Москера надделяват над Спенс, с текст: „Заключен“. В събота вечер Спенс цитира публикацията с емотикони на очи и катинар.

Междувременно друг играч на Тотнъм, Ричарлисон, сподели в своята история в "Инстаграм" видео на смеещо се (или може би плачещо?!) дете.

📱😂 Richarlison on Instagram pic.twitter.com/bsh6dBFEtA — Tottenham Tiers (@TottenhamTiers) May 30, 2026

Бившият полузащитник на "шпорите" Джейми О'Хара пък публикува снимка на легендата на Арсенал Тиери Анри, който се смее, с надпис: „Бонжур“.

От Кристъл Палас също се включиха, споделяйки графика с надпис „Европейски шампиони“ минути след края на мача, след като спечелиха Лигата на конференциите само преди няколко дни.

Днес от Арсенал ще се завърнат в северен Лондон за шампионския си парад в неделя, но ще покаже само един, а не два трофея.

