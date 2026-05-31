Нареси и Алмейда приключиха с Лудогорец

Лудогорец обяви официално, че се разделя с Педро Нареси и Диниш Алмейда след изтичането на договорите им. Бразилецът пристигна на "Хювефарма Арена" през лятото на 2022 г. и записа общо 172 мача за разградчани. В България халфът спечели три шампионски титли, две Купи и три Суперкупи.

Алмейда пък се присъедини към "орлите" в началото на 2023 година и за периода си в клуба изигра общо 104 двубоя във всички турнири. Португалският бранител си тръгва от Разград с две титли, една Купа и две Суперкупи.

"Благодарим им за приноса към клуба и им пожелаваме успех занапред", написаха от Лудогорец.

