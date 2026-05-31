Играчите на Арсенал се отправиха към летището след снощното разочарование

Тимът на Арсенал напусна хотела си в Будапеща след съкрушаващата загуба на финала в Шампионската лига от ПСЖ късно снощи след 1:1 в редовното време и 4:3 след изпълнение на дузпи. Капитанът на тима Мартин Йодегор, Давид Рая, Микел Мерино и Леантро Тросар бяха заснети да напускат хотела си в доста посърнал вид. Изненадващо един от виновниците, Еберечи Езе, който пропусна една от двете дузпи, изглеждаше в по-добро настроение. “Артилеристите” се отправиха към летището, за да се приберат в Лондон, където по-късно днес ще проведат парад, на който ще отпразнуват титлата, което ще повдигне настроението на звездите на “артилеристите” след провала в съботната вечер.

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

Снимки: Gettyimages