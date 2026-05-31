Мексико би Австралия в контрола

  31 май 2026 | 10:37
Мексико победи Австралия с 1:0 в приятелски мач, част от подготовката за Световното първенство, на което мексиканците са съорганизатори заедно със САЩ и Канада. Йохан Васкес отбеляза единствения гол в 28-ата минута на мача, игран на стадион Роуз Боул в Пасадена, Калифорния. "Ацтеките" ще играят срещу Сърбия в последния си приятелски мач на 5 юни, преди да излязат в двубоя на откриването на Световното първенство срещу Южна Африка на 12 юни.

Президентът на Мексико подари билета си за мача на откриването на Мондиала на жена от коренното население

Република Корея и Чехия са другите отбори в Група А. Австралия ще играе срещу Швейцария в приятелски мач на 6 юни. На Световното първенство през 2026 г. Австралия ще играе срещу САЩ, Турция и Парагвай в Група D. Република Корея победи Тринидад и Тобаго с 5:0 в приятелски мач. По два гола отбелязаха Хюн-мин Сон и Хе-сон Че, а един добави  Хий-чан Хван. В други контроли Еквадор победи Саудитска Арабия с 2:1, а Нигерия се наложи над Ямайка с 3:0.

Снимки: Gettyimages

