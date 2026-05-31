  3. Официално: Левски се раздели с Марко Дуганджич

Официално: Левски се раздели с Марко Дуганджич

  • 31 май 2026 | 10:19
Левски обяви, че се разделя с нападателя Марко Дуганджич, чийто договор изтича и няма да бъде подновен. Хърватинът записа само 6 мача със синия екип, а в тях отбеляза един гол. Попадението му срещу ЦСКА 1948 всъщност подпечата шампионската титла на отбора, воден от Хулио Веласкес.

Ето какво написаха от клуба:

"ПФК Левски информира, че се разделя с нападателя Марко Дуганджич. Договорът на 32-годишния футболист изтича и няма да бъде подновен.

Той пристигна на стадион "Георги Аспарухов" тази пролет и записа 6 мача със синия екип. В тях отбеляза един гол, който се превърна в исторически – попадението за 1:0 срещу ЦСКА 1948, с което Левски подпечата шампионската титла за сезон 2025/26.

ПФК Левски благодари на Дуганджич и му пожелава здраве, щастие и много успехи в кариерата".

България U21 победи Северна Македония в контрола

Бенковски излъга Лудогорец III

Карлос Охене разкри любимия си момент от шампионския сезон на Левски

Родопа удари Секирово

Черноломец финишира с категоричен успех

Устрем взе дербито с Рилци

Нареси и Алмейда приключиха с Лудогорец

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

Жестоки подигравки за Арсенал след загубата на финала в Шампионската лига

„Династия“ и „легенда“: Световната преса възхвалява дубъла на ПСЖ в Шампионската лига

Започва втората седмица на "Ролан Гарос", ето какво да очакваме от ден 8

