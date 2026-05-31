Официално: Левски се раздели с Марко Дуганджич

Левски обяви, че се разделя с нападателя Марко Дуганджич, чийто договор изтича и няма да бъде подновен. Хърватинът записа само 6 мача със синия екип, а в тях отбеляза един гол. Попадението му срещу ЦСКА 1948 всъщност подпечата шампионската титла на отбора, воден от Хулио Веласкес.

Ето какво написаха от клуба:

"ПФК Левски информира, че се разделя с нападателя Марко Дуганджич. Договорът на 32-годишния футболист изтича и няма да бъде подновен.

Той пристигна на стадион "Георги Аспарухов" тази пролет и записа 6 мача със синия екип. В тях отбеляза един гол, който се превърна в исторически – попадението за 1:0 срещу ЦСКА 1948, с което Левски подпечата шампионската титла за сезон 2025/26.

ПФК Левски благодари на Дуганджич и му пожелава здраве, щастие и много успехи в кариерата".

