Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Джосеп Гуардиола е признал пред свои близки, че би желал в един момент да стане селекционер на Англия, ако му се отдаде такава възможност. 55-годишният испанец преди няколко дни изведе Манчестър Сити в последния си мач като мениджър на “гражданите”. Пеп прекара 10 години на “Етихад”, през които спечели 20 отличия: шест шампионски титли, триумф в Шампионската лига, три трофея от ФА Къп, пет Купи на лигата, три пъти спечели "Къмюнити Шийлд" и по веднъж Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.
Гуардиола си взима едногодишна почивка, може и да не се върне към клубния футбол
Няколко близки до Гуардиола журналисти вече обявиха, че е малко вероятно той да се завърне да работи в клуб, като по-скоро намеренията му са да поеме национален отбор, след като си вземе нужната почивка. Според “Дейли Мейл” той е признал, че националния отбор на Англия би бил най-привлекателният за него бъдеще професионален ангажимент.
“Не мисля, че ще го видим като клубен мениджър, въпреки че е склонен да променя решенията си доста бързо. Той е казал на приятели, че в бъдеще би си харесал Англия, така че ако нещата се наредят, това би било нещо, за което да се внимава”, споделя репортерът на “Дейли Мейл” Джак Коган.
През миналия месец в италианските медии се появиха информации, че местната федерация ще се опита да убеди Пеп да поеме “Скуадра адзура”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google