Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 1105
  • 0

Джосеп Гуардиола е признал пред свои близки, че би желал в един момент да стане селекционер на Англия, ако му се отдаде такава възможност. 55-годишният испанец преди няколко дни изведе Манчестър Сити в последния си мач като мениджър на “гражданите”. Пеп прекара 10 години на “Етихад”, през които спечели 20 отличия: шест шампионски титли, триумф в Шампионската лига, три трофея от ФА Къп, пет Купи на лигата, три пъти спечели "Къмюнити Шийлд" и по веднъж Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.

Гуардиола си взима едногодишна почивка, може и да не се върне към клубния футбол
Гуардиола си взима едногодишна почивка, може и да не се върне към клубния футбол

Няколко близки до Гуардиола журналисти вече обявиха, че е малко вероятно той да се завърне да работи в клуб, като по-скоро намеренията му са да поеме национален отбор, след като си вземе нужната почивка. Според “Дейли Мейл” той е признал, че националния отбор на Англия би бил най-привлекателният за него бъдеще професионален ангажимент.

“Не мисля, че ще го видим като клубен мениджър, въпреки че е склонен да променя решенията си доста бързо. Той е казал на приятели, че в бъдеще би си харесал Англия, така че ако нещата се наредят, това би било нещо, за което да се внимава”, споделя репортерът на “Дейли Мейл” Джак Коган.

През миналия месец в италианските медии се появиха информации, че местната федерация ще се опита да убеди Пеп да поеме “Скуадра адзура”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Бенфика няма много време, за да убеди Марко Силва

Бенфика няма много време, за да убеди Марко Силва

  • 29 май 2026 | 05:49
  • 1707
  • 0
Рен привлече безплатно една от звездите на Ланс

Рен привлече безплатно една от звездите на Ланс

  • 29 май 2026 | 05:24
  • 2218
  • 1
Спортинг се приближава до голямата си трансферна цел

Спортинг се приближава до голямата си трансферна цел

  • 29 май 2026 | 04:53
  • 3582
  • 0
Ал-Насър официално обяви раздялата с Жорже Жезус

Ал-Насър официално обяви раздялата с Жорже Жезус

  • 29 май 2026 | 04:12
  • 3037
  • 1
Ето с кои футболисти Аржентина ще защитава световната си титла

Ето с кои футболисти Аржентина ще защитава световната си титла

  • 29 май 2026 | 03:36
  • 15589
  • 7
Барса следи ситуацията около Инкапие

Барса следи ситуацията около Инкапие

  • 29 май 2026 | 03:19
  • 3020
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 136
  • 0
Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

  • 29 май 2026 | 08:00
  • 7928
  • 44
Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

  • 29 май 2026 | 10:06
  • 2852
  • 1
От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

  • 29 май 2026 | 00:04
  • 21962
  • 236
Ето с кои футболисти Аржентина ще защитава световната си титла

Ето с кои футболисти Аржентина ще защитава световната си титла

  • 29 май 2026 | 03:36
  • 15589
  • 7