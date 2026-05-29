Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Джосеп Гуардиола е признал пред свои близки, че би желал в един момент да стане селекционер на Англия, ако му се отдаде такава възможност. 55-годишният испанец преди няколко дни изведе Манчестър Сити в последния си мач като мениджър на “гражданите”. Пеп прекара 10 години на “Етихад”, през които спечели 20 отличия: шест шампионски титли, триумф в Шампионската лига, три трофея от ФА Къп, пет Купи на лигата, три пъти спечели "Къмюнити Шийлд" и по веднъж Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.

Гуардиола си взима едногодишна почивка, може и да не се върне към клубния футбол

Няколко близки до Гуардиола журналисти вече обявиха, че е малко вероятно той да се завърне да работи в клуб, като по-скоро намеренията му са да поеме национален отбор, след като си вземе нужната почивка. Според “Дейли Мейл” той е признал, че националния отбор на Англия би бил най-привлекателният за него бъдеще професионален ангажимент.

“Не мисля, че ще го видим като клубен мениджър, въпреки че е склонен да променя решенията си доста бързо. Той е казал на приятели, че в бъдеще би си харесал Англия, така че ако нещата се наредят, това би било нещо, за което да се внимава”, споделя репортерът на “Дейли Мейл” Джак Коган.

През миналия месец в италианските медии се появиха информации, че местната федерация ще се опита да убеди Пеп да поеме “Скуадра адзура”.

Pep Guardiola has told friends he would 'fancy' the England national team job in future, if things were to align.



