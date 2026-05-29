Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

  • 29 май 2026 | 16:33
  • 3923
  • 5
Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов направи коментар относно фенската петиция за свалянето му от власт в столичния квартал "Овча купел". За пореден път бизнесменът призова запалянковците да извадят сериозен човек, с когото той и колегите му могат да разговарят.

"Феновете не могат да определят кое как да бъде. Нека не се занимават с неща, които не са тяхна работа. Ние няма да се ръководим от улицата. Вместо да се радват, че в националния отбор има не един или двама футболисти, израснали на нашия стадион, те само пискат и искат да разрушат нещо, което е направено с любов. Защото Славия е клуб без задължения и не е сираче. Това е така благодарение на мен и моите партньори. И ще бъде така, докато сме ние.

Фенове на Славия пуснаха петиция за сваляне от власт на Венци Стефанов
Фенове на Славия пуснаха петиция за сваляне от власт на Венци Стефанов

Сред феновете със сигурност има и образовани хора, но те са заблудени. Да си президент не е длъжност, а е функция. Аз съм човекът, който управлява. Да не си хабят мастилото. Аз не съм на заплата в Славия. Аз не взимам пари от Славия под никаква форма. Ако имат решение, нека го заявят. Ако имат сериозен човек, да го покажат - ще говорим с него, ще видим какво предлага.

Стига са лаели като някаква безпризорни кучета. Да направят нещо конструктивно. Да спрат с глупостите, а да подкрепят отбора. Тези неща влияят на футболистите. И друго да им кажа - в България вече духа друг вятър. Това не е Вятъра на промяната, а е Вятъра на реда. Убеден съм в това нещо", заяви бизнесменът пред Sportal.bg.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски следи бранител на Радник Сурдулица

Левски следи бранител на Радник Сурдулица

  • 29 май 2026 | 12:12
  • 6778
  • 9
Георги Каракашев няма да остане в Беласица

Георги Каракашев няма да остане в Беласица

  • 29 май 2026 | 11:51
  • 1382
  • 0
ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 21012
  • 86
Славия стартира селекцията с двама нови

Славия стартира селекцията с двама нови

  • 29 май 2026 | 10:55
  • 4439
  • 4
Девойките на Лудогорец спечелиха турнира за Купата на M&BM22

Девойките на Лудогорец спечелиха турнира за Купата на M&BM22

  • 29 май 2026 | 10:37
  • 2747
  • 0
Николай Кънчев за сезона на Бенковски (Исперих)

Николай Кънчев за сезона на Бенковски (Исперих)

  • 29 май 2026 | 10:28
  • 1685
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

  • 29 май 2026 | 16:50
  • 7188
  • 10
Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

  • 29 май 2026 | 13:58
  • 15081
  • 11
ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 21012
  • 86
Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

  • 29 май 2026 | 15:06
  • 6470
  • 2
Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 26445
  • 9