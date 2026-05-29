Габриел Жезус има желание и причини да остане в Премиър лийг

  • 29 май 2026 | 10:30
Нападателят на Арсенал Габриел Жезус възнамерява да продължи кариерата си във Висшата лига през сезон 2026/27, съобщава ESPN. Приоритет на 29-годишния бразилец е изпълнението на договора му с Арсенал. Възможно е обаче той да премине в друг отбор от лигата в търсене на редовно игрово време.

Откакто се завърна на терена през декември 2025 г. след 11-месечно отсъствие поради контузия на кръстните връзки, Жезус е отбелязал 6 гола в 27 мача за Арсенал. Той често говори за желанието си един ден да се завърне в първия си отбор, Палмейрас, който напусна през 2017 г., за да подпише с Манчестър Сити.

Жезус, който е в деветия си пълен сезон във Висшата лига, обаче има причини да остане. Той се нуждае от четири гола, за да стане водещият бразилски голмайстор във Висшата лига за всички времена. Настоящият рекорд от 82 гола принадлежи на бившия играч на Ливърпул Роберто Фирмино. Освен това, престоят в Англия гарантира, че Жезус ще получи британско гражданство по-късно тази година. Бразилецът играе за Арсенал от юли 2022 г. Договорът му е до 30 юни 2027 г.

През сезон 2025/26 той е отбелязал 6 гола и е дал 3 асистенции в 27 мача във всички състезания.

