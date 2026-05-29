Платини защити Мбапе от критиките, но и го призова да се въздържа от политически коментари

Легендата на френския футбол Мишел Платини посъветва Килиан Мбапе да не изразява политическите си възгледи, когато носи екипа или капитанската лента на националния отбор на Франция. Коментарът му дойде в интервю за RTL този петък.

Бившият плеймейкър на „петлите“ и шампион от Евро 1984 защити нападателя на Реал Мадрид от многобройните критики, на които беше подложен през сезона. „Да, вярвам, че хората са твърде сурови с него. Килиан си върши работата перфектно, разви играта си, вече е по-малко комбинативен и повече голмайстор и реализатор. Две поредни години е голмайстор в Испания с Реал. Много сме строги с Килиан, но повече заради позициите му извън терена, отколкото на него. Атмосферата около него стана по-сложна". заяви Платини.

Според бившия президент на УЕФА световният шампион от 2018 г. трябва да се въздържа от всякакви политически коментари, особено когато играе за националния отбор. В скорошно интервю за Vanity Fair Мбапе коментира позицията си преди парламентарните избори през 2024 г., като призова за мобилизация срещу „крайностите“, визирайки крайната десница във Франция.

Платини уверява, че разбира Мбапе, но го съветва да запази възгледите си за себе си, особено когато е с фланелката на „петлите“. „Той има право да заема позиция, когато не носи капитанската лента или екипа на френския национален отбор“, уточнява легендата. „Ако е в Мадрид или някъде другаде, може да изразява политически възгледи, но с лентата и фланелката на Франция ти играеш за всички французи. Трудно е да заемаш позиция.“

Трикратният носител на „Златната топка“ (1983, 1984, 1985) Платини доразвива тезата си. „Напротив, той може да заема позиция. Добре е интелигентните хора да изразяват мнение по обществени въпроси. Футболистите не са непременно глупаци, все пак има и интелигентни сред тях.

Бих му казал, че предвид ситуацията, комуникацията и социалните мрежи, той трябва да се вдъхнови малко от това, което правеха Зидан, Меси или Роналдо, които не заемат позиция почти по никакви въпроси. В момента, в който заемеш позиция, ще се скараш с половината свят. Трябва да се внимава и да се опитваш да говориш, без да казваш нищо".

„Спортистите са известни личности и когато те заемат позиция, биват критикувани. Може би той трябва да говори по-малко, освен ако не е готов да поеме отговорност за всичко, което казва. А Килиан я поема", завършва Платини.

