  Гуардиола: Тръгвам си щастлив и горд след преживяването на живота ми

Гуардиола: Тръгвам си щастлив и горд след преживяването на живота ми

  • 22 май 2026 | 16:42
Мениджърът на Манчестър Сити даде последната си пресконференция преди двубой от Висшата лига. По-рано днес испанецът потвърди, че си тръгва след десет години на "Етихад".

"Много съм доволен. Не мога да намеря правилните думи. Щастлив и горд. Преживяването на живота ми. В противен случай нямаше да съм тук десет години. Не мога да изразя благодарността си за любовта и подкрепата през тези години", сподели емоционалният Гуардиола.

"Време е. Подобно решение не се взима за един ден. Това е процес. Усещах го от известно време. Клубът ме уважава и уважи решението ми. Той трябва да е подготвен. Клубът има нужда от нов мениджър, нова енергия с тези невероятни играчи, с които разполагаме. И да започне да пише нова страница", допълни той.

На въпрос какво ще прави сега, Гуардиола отговори: "Почивка. Нямам планове за тренировки за известно време. Имам нужда да направя стъпка назад. Когато говорихме, казах, че бих се радвал да продължа да съм част от клуба, но не като мениджър. Просто да бъда част от клуба, но в напълно различна роля. Не в ежедневните решения, не със състава, а зад кулисите".

Попитан дали се чувства сякаш е без достатъчно енергия - причината Юрген Клоп да напусне Ливърпул, испанецът каза: " Абсолютно, абсолютно. Просто е. Чувствам, че няма да има енергията, от която има нужда, за да се бориш за титлата, да бъдеш пред играчите. Познавам сее си. В момента имам енергията, но няма да я имам, за да продължа. Време. Това са десет години. След 10 години е хубаво да има промяна, добре е за всички. Мисля, че сега е перфектният момент. Много по-добър от миналия сезон, например. Не приемам за даденост, че този сезон беше изключителен, борихме се срещу Арсенал до последния момент, спечелихме два трофея".

