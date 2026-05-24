Манчестър Сити 0:0 Астън Вила

Манчестър Сити приема Астън Вила в среща от последния кръг на Премиър Лийг. Акцент на двубоя ще бъде Джосеп Гуардиола, тъй като той за последен път ще изведе “гражданите”, след като обяви, че след края на сезона вече няма да е мениджър на тима. Неговият отбор ще завърши на второ място в класирането.

Астън Вила вече си гарантира участие в Шампионската лига, тъй като със сигурност ще завърши в топ 5 и спечели Лига Европа. Единственият въпрос е на кое място ще остане, а това е от значение за други отбори. Ако Вила загуби и Ливърпул спечели мача си, бирмингамци ще останат пети. Това означава, че шестият в класирането ще се класира за Шампионската лига.

XI | Trafford, Lewis, Stones, Dias, Ake, Nico, Bernardo (C), Reijnders, Foden, Savinho, Semenyo



SUBS | Bettinelli, Marmoush, Kovacic, Cherki, Doku, Ait-Nouri, Gvardiol, Nunes, Alleyne



Пеп Гуардиола е направил цели девет промени от мача с Борнемут през седмицата. Само Бернардо Силва и Антоан Семеньо са останали в състава. Джон Стоунс е титуляр и ще изиграе последния си мач за Ман Сити. Рубен Диаш ще играе до него в защитата, след като не е бил в състава от март. Рико Люис, Нейтън Аке и Фил Фоудън получават шанс за изява. Ерлинг Холанд дори не е в групата за двубоя, както и Джанлуиджи Донарума и Нико О’Райли.

Унай Емери също е направил много промени след триумфа в Лига Европа през седмицата. При него промените са осем. Само Оли Уоткинс, Виктор Линдельоф и Емилиано Буендия са същите играчи от мача в сряда.

