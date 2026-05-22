От Манчестър Сити ще увековечат наследството на Гуардиола

Превърналият се в легенда на Премиър лийг Джосеп Гуардиола, който по-рано днес оповести официално своето оттегляне от мениджърския пост в Манчестър Сити, ще получи още едно огромно признание. “Гражданите” ще преименуват северната трибуна на “Етихад” именно на каталунеца.

Гуардиола прекара начело на Манчестър Сити десет години, в които донесе 20 големи трофея на клуба, а сега името му ще бъде увековечено като “Трибуната на Пеп Гуардиола”. Самата северна трибуна в момента се реконструира и ще бъде увеличен нейният капацитет със седем хиляди места, а официалното откриване ще е тази неделя в прощалния мач на испанския тактик начело на тима. Манчестър Сити приема Астън Вила от 18:00.

Снимки: Gettyimages