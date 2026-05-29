Треньорът, донесъл на Жирона историческо класиране в ШЛ, напусна след изпадането

Старши треньорът на Жирона - Мичел Санчес, напусна след пет години в испанския футболен клуб, съобщиха от каталунския клуб.

Жирона изпадна след равенство с Елче

50-годишният специалист няма да продължи да бъде начело на тима, който изпадна от Ла Лига в края на сезона след равенството 1:1 като домакин срещу Елче.

Наставникът получи хвалби за „човечното, достъпно и уважително отношение“, което е поддържал по всяко време към играчите, феновете, ръководството и всички служители на клуба.

Míchel Sánchez no continuará en el Girona FC.



El Club quiere desear al técnico y a su staff los mayores éxitos tanto en el ámbito profesional como personal en el futuro.



🔗 https://t.co/LCKHO9Vy4d pic.twitter.com/gUDzILjrlH — Girona FC (@GironaFC_ES) May 28, 2026

Мичел застана начело на Жирона през 2021-ва и изведе клуба до промоция в елитната дивизия на футбола в Испания, като дори стигна до третото място в Ла Лига и класира отбора за историческо участие в Шампионската лига през 2024 г. През завършилата кампания обаче наставникът не успя да спаси каталунците от изпадане.

Нидерландските медии съобщиха по-рано през седмицата, че испанецът е сред фаворитите за нов старши треньор на Аякс.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago