  Треньорът, донесъл на Жирона историческо класиране в ШЛ, напусна след изпадането

  • 29 май 2026 | 11:06
  • 1032
  • 0
Старши треньорът на Жирона - Мичел Санчес, напусна след пет години в испанския футболен клуб, съобщиха от каталунския клуб.

50-годишният специалист няма да продължи да бъде начело на тима, който изпадна от Ла Лига в края на сезона след равенството 1:1 като домакин срещу Елче.

Наставникът получи хвалби за „човечното, достъпно и уважително отношение“, което е поддържал по всяко време към играчите, феновете, ръководството и всички служители на клуба.

Мичел застана начело на Жирона през 2021-ва и изведе клуба до промоция в елитната дивизия на футбола в Испания, като дори стигна до третото място в Ла Лига и класира отбора за историческо участие в Шампионската лига през 2024 г. През завършилата кампания обаче наставникът не успя да спаси каталунците от изпадане.

Нидерландските медии съобщиха по-рано през седмицата, че испанецът е сред фаворитите за нов старши треньор на Аякс.

Снимки: Imago

