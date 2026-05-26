Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Всичко е ясно: Манчестър Сити уреди Мареска, италианецът ще е наследникът на Гуардиола

Всичко е ясно: Манчестър Сити уреди Мареска, италианецът ще е наследникът на Гуардиола

  • 26 май 2026 | 11:03
  • 1395
  • 1

Енцо Мареска вече е подписал тригодишен договор като нов мениджър на Манчестър Сити, съобщава ексклузивно известният журналист Фабрицио Романо.

Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"
Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"

Договорът на бившия наставник на Челси ще е до юни 2029 г. Така италианецът, който спечели със “сините” от Лондон Лига Европа и Световното клубно първенство, ще е наследникът на Пеп Гуардиола начело на “гражданите”.

Мареска има немалка история с Манчестър Сити, като в периода 2020-2021 г. бе начело на т.нар. Елитен отбор за развитие на клуба, съставен от резервни играчи до 23 години, с който спечели Премиър лийг 2. След това италианецът бе и асистент на самия Гуардиола, преди да поеме Лестър през 2023 г.

Мареска ще участва пълноценно в трансферната стратегия на Ман Сити, съобщава още Романо.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Хамес Родригес и Луис Диас ще играят за Колумбия за Мондиал 2026

Хамес Родригес и Луис Диас ще играят за Колумбия за Мондиал 2026

  • 26 май 2026 | 11:03
  • 505
  • 0
Официално: една от звездите на Гана пропуска Световното първенство

Официално: една от звездите на Гана пропуска Световното първенство

  • 26 май 2026 | 10:50
  • 1057
  • 0
Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"

Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"

  • 26 май 2026 | 10:01
  • 4147
  • 4
ПСЖ чака оферти за Гонсало Рамош

ПСЖ чака оферти за Гонсало Рамош

  • 26 май 2026 | 08:01
  • 1523
  • 2
Манчестър Юнайтед мечтае за Чуамени

Манчестър Юнайтед мечтае за Чуамени

  • 26 май 2026 | 07:46
  • 2453
  • 2
Атлетико Мадрид се включва в битката за Бернардо Силва

Атлетико Мадрид се включва в битката за Бернардо Силва

  • 26 май 2026 | 07:23
  • 1467
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 14541
  • 61
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 2520
  • 6
Чочев играч на сезона в България

Чочев играч на сезона в България

  • 26 май 2026 | 11:46
  • 260
  • 0
Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

  • 26 май 2026 | 11:14
  • 2780
  • 1
Легендарната Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей

Легендарната Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей

  • 26 май 2026 | 10:12
  • 3874
  • 4
Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

  • 26 май 2026 | 09:53
  • 7987
  • 3