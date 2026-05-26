Всичко е ясно: Манчестър Сити уреди Мареска, италианецът ще е наследникът на Гуардиола

Енцо Мареска вече е подписал тригодишен договор като нов мениджър на Манчестър Сити, съобщава ексклузивно известният журналист Фабрицио Романо.

Договорът на бившия наставник на Челси ще е до юни 2029 г. Така италианецът, който спечели със “сините” от Лондон Лига Европа и Световното клубно първенство, ще е наследникът на Пеп Гуардиола начело на “гражданите”.

🚨 Enzo Maresca has already signed a three year deal as Manchester City new manager.



Agreement until June 2029 and new chapter to start soon at #MCFC, with Maresca fully involved in the transfer strategy.



Here we go, 100% confirmed. 💙🆕 pic.twitter.com/e4RsMLTKcy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2026

Мареска има немалка история с Манчестър Сити, като в периода 2020-2021 г. бе начело на т.нар. Елитен отбор за развитие на клуба, съставен от резервни играчи до 23 години, с който спечели Премиър лийг 2. След това италианецът бе и асистент на самия Гуардиола, преди да поеме Лестър през 2023 г.

Мареска ще участва пълноценно в трансферната стратегия на Ман Сити, съобщава още Романо.

Снимки: Imago