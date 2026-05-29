Бенфика няма много време, за да убеди Марко Силва

  • 29 май 2026 | 05:49
Бенфика прави всичко възможно бързо да привлече нов старши треньор, след като е почти сигурно, че Жозе Моуриньо ще напусне, за да застане начело на Реал Мадрид. Изборът на ръководството на португалския гранд е паднал върху Марко Силва, който води Фулъм.

Президентът на "орлите" Руи Коща трябва да убеди Марко Силва, който в цялата тази ситуация е в най-комфортно положение. Фулъм иска да поднови договора му, предлага му значителна заплата и Премиър лийг – пазарът, към който всички се стремят. Специалистът никога няма да остане без работа, въпреки че и лондонският клуб вероятно има своите срокове за определяне на бъдещето.

Марко Силва е наясно с цифрите около Жозе Моуриньо в Бенфика. Той знае колко клубът е бил готов да плати, за да осигури оставането на специалиста от Сетубал, и също така знае, че Бенфика не бива да отлага повече решението за треньорския пост. Разбира се, има примера с Фариоли, който пристигна в Порто доста по-късно през лятото, но на „Луш“ все още се играе политическа игра и никой не допуска да се стигне до общите събрания през юни без треньор.

Бенфика може и да не предложи на Силва същата заплата като Фулъм, но все пак трябва да се срещне с него на финансово ниво. Тимът от Лисабон остана без козa "Шампионска лига" веднага, въпреки че е далеч по-разпознаваема марка в Европа от Фулъм.

Във Фулъм Марко Силва се нуждае от гаранции извън финансовите: той иска спортни гаранции. Специалистът ще изслуша ръководството, но също така ще е наясно какво да изисква от Бенфика. На "Луш" са нясно, че е необходимо треньорът да почувства, че не идва просто да заеме празен стол, а че има условия да успее на него.

Снимки: Imago

