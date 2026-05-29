Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

Бившият капитан на ЦСКА Адалберт Зафиров е новият управител на Пирин (Благоевград), разбра Sportal.bg. На днешното заседание на Общинския съвет в Благоевград беше освободен досегашният шеф на "орлетата" Венко Попов, на чието място застава Зафето.

Бившият национал ще има важната задача да разпределя средствата, предназначени за детско-юношеската школа – секторът, върху който в Благоевград ще падне основният акцент през следващите месеци. По информация на нашата медия от преди няколко дни новият силен човек в клуба Георги Калпакчиев вече е започнал със сериозните промени. Припомняме, че преди няколко дни той пое разходите около последния мач на "зелените" във Втора лига, както и задълженията към футболистите, натрупани от предишното ръководство.

Най-съществената новина за привържениците на "орлетата" е свързана с радикалната промяна в спортно-техническата стратегия на клуба. Ръководството планира пълен завой към собствената школа, като идеята е цели 90% от представителния тим да бъде изграден от млади футболисти и кадри, преминали през академията на Пирин. Именно тук ролята на Зафиров ще бъде определяща. Очакванията са чрез правилно управление на ресурсите школата да получи нужната подкрепа и условия за развитие, а клубът постепенно да изгради устойчив модел, базиран на местни таланти с дългосрочна перспектива.

В Благоевград надеждите са новата стратегия да върне облика на Пирин като клуб, който развива свои футболисти и гради бъдещето си със здрава връзка между школата и мъжкия отбор - модел, който в миналото неведнъж е носил успехи на "зелените".

