Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  3. Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

  • 29 май 2026 | 13:58
  • 2469
  • 1

Бившият капитан на ЦСКА Адалберт Зафиров е новият управител на Пирин (Благоевград), разбра Sportal.bg. На днешното заседание на Общинския съвет в Благоевград беше освободен досегашният шеф на "орлетата" Венко Попов, на чието място застава Зафето.

Бившият национал ще има важната задача да разпределя средствата, предназначени за детско-юношеската школа – секторът, върху който в Благоевград ще падне основният акцент през следващите месеци. По информация на нашата медия от преди няколко дни новият силен човек в клуба Георги Калпакчиев вече е започнал със сериозните промени. Припомняме, че преди няколко дни той пое разходите около последния мач на "зелените" във Втора лига, както и задълженията към футболистите, натрупани от предишното ръководство.

Най-съществената новина за привържениците на "орлетата" е свързана с радикалната промяна в спортно-техническата стратегия на клуба. Ръководството планира пълен завой към собствената школа, като идеята е цели 90% от представителния тим да бъде изграден от млади футболисти и кадри, преминали през академията на Пирин. Именно тук ролята на Зафиров ще бъде определяща. Очакванията са чрез правилно управление на ресурсите школата да получи нужната подкрепа и условия за развитие, а клубът постепенно да изгради устойчив модел, базиран на местни таланти с дългосрочна перспектива.

В Благоевград надеждите са новата стратегия да върне облика на Пирин като клуб, който развива свои футболисти и гради бъдещето си със здрава връзка между школата и мъжкия отбор - модел, който в миналото неведнъж е носил успехи на "зелените".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски следи бранител на Радник Сурдулица

Левски следи бранител на Радник Сурдулица

  • 29 май 2026 | 12:12
  • 3302
  • 2
Георги Каракашев няма да остане в Беласица

Георги Каракашев няма да остане в Беласица

  • 29 май 2026 | 11:51
  • 871
  • 0
ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 12612
  • 56
Славия стартира селекцията с двама нови

Славия стартира селекцията с двама нови

  • 29 май 2026 | 10:55
  • 3063
  • 3
Девойките на Лудогорец спечелиха турнира за Купата на M&BM22

Девойките на Лудогорец спечелиха турнира за Купата на M&BM22

  • 29 май 2026 | 10:37
  • 1980
  • 0
Николай Кънчев за сезона на Бенковски (Исперих)

Николай Кънчев за сезона на Бенковски (Исперих)

  • 29 май 2026 | 10:28
  • 1256
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 12612
  • 56
Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

  • 29 май 2026 | 08:00
  • 14880
  • 66
Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

  • 29 май 2026 | 14:14
  • 3607
  • 1
Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

  • 29 май 2026 | 10:06
  • 11276
  • 6
Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 16919
  • 3