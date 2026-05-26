Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"

Мениджърът Пеп Гуардиола получи подобаващо изпращане с парад по улиците на Манчестър и тълпа от 19 000 души в зала Co-op Live, близо до стадион „Етихад“, след 10 години начело на Манчестър Сити.

На церемонията присъстваха както мъжкия, женския и отбора до 18-годишна възраст на Сити, така и бивши играчи на „гражданите“ и легенди на клуба, включително настоящият старши треньор на Байерн (Мюнхен) - Венсан Компани, Фернандиньо и Джак Грийлиш. На прощалното парти присъства и Ноел Галахър от британската група „Оейзис“, който е известен фен на Сити.

На сцената бяха представени всички 20 трофея, които испанският специалист донесе на „синята“ половина на Манчестър, а освен клубните легенди и настоящите големи играчи, някои от членовете на треньорския щаб, както и децата на Гуардиола. Всички те поднесоха шестте купи от Висшата лига, трите трофея от ФА Къп, петте Купи на лигата, двата трофея от „Къмюнити Шийлд“, Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.

„Благодаря на всички, че дойдохте тук, за да се сбогувате. Почувствах връзката с този клуб още от първата минута. Благодаря ви толкова много, нямам достатъчно благодарност. Ще пазя това с мен до края на живота си“, заяви Пеп Гуардиола, цитиран от АП.

Събитието послужи и за да бъде отпразнуван и двата трофея на мъжкия отбор на Манчестър Сити от ФА Къп и "Карабао Къп", но към празненствата се присъединиха и женския отбор, който за пръв път от 10 години вдигна трофея от Женската супер лига на Англия, както и юношеският отбор на „гражданите“, който пък спечели младежкия ФА Къп.

Basketball great Michael Jordan sent Pep Guardiola a congratulatory message as he leaves Man City 🏀🤝⚽️



"I didn't know he knows me" was a star-struck Guardiola's response 😅 pic.twitter.com/HWjdzkIocO — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 25, 2026

Гуардиола получи и видео поздрав от легендарния баскетболист Майкъл Джордан, който каза: „Здравей, Пеп, тук е Майкъл Джордан. Просто искам да те поздравя за невероятната кариера. Наслади се на почивката. Успех на голф игрището и ги дръж прави. Поздравления.“

Освен Пеп Гуардиола, клуба напуснаха капитана Бернардо Силва и Джон Стоунс, които бяха сред първите попълнения, привлечени от каталунския специалист.

